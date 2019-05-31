Где в Питере жить хорошо

А конкретнее, зададимся вопросом – в каком районе наиболее комфортно покупать квартиру. Ведь сегодня проблем с выбором недвижимости от застройщика нет – новые жилые комплексы вырастают, как грибы после дождя, во всех районах, особенно на месте бывших промышленных предприятий, которые постепенно переезжают за черту города. Так что ключевой вопрос для желающих купить жилье – где, в каком районе это лучше сделать.

Основной критерий, по которому выбирают жилье в новостройках – качество жизни. Это интегральный параметр (то есть, составленный из множества других), и определить его довольно сложно. Поэтому разложим его на основные составляющие и проанализируем каждую отдельно.





Социальная и коммерческая инфраструктура

В этом отношении нет ничего удивительного или неожиданного: и по количеству школ и поликлиник, и по плотности размещения торговых комплексов, кафе и ресторанов – ожидаемо лидируют старые центральные районы. Прежде всего, Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский. Здесь же размещается большая часть туристических объектов – что, кстати, снижает их ценность для спокойного проживания – зато повышает ценность коммерческой недвижимости в этих районах.

Но вот старые и обжитые спальные районы – это разумный компромисс между центром с его большими толпами и окраинами со слабой инфраструктурой и низкой доступностью. Среди таких районов первые три места занимают Московский, Выборгский и Калининский. Последний всегда славился своей плотной социальной инфраструктурой и большими парками.

Новое жилье строится во всех этих районах. Например, квартиры в Московском от застройщика «КВС» - это индивидуальный архитектурный проект, улучшенные планировки и готовая отделка квартир, благоустроенная территория и шаговая доступность важных для комфортной жизни объектов. Кстати, благодаря тому, что в первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, шаговая доступность в новых ЖК зачастую означает – «спуститься на лифте за хлебом или в спортзал».

Новые жилые комплексы после заселения сами становятся центрами притяжения для бизнеса, культурной и социальной активности – ведь это тысячи и десятки тысяч новых потенциальных клиентов на месте бывших пустырей. Таким образом, социально-экономическое развитие спальных районов становится самоподдерживающимся. Очень распространены ситуации, когда один и тот же застройщик через несколько лет после успешной реализации одного проекта начинает неподалеку строительство нового комплекса – в уже достаточно развитом месте.





Транспортная доступность. Этот фактор, учитывая огромную автомобилизацию города, в Санкт-Петербурге в значительной степени привязан к метрополитену. Многие комплексы от «КВС» строятся если не в непосредственно близости, то в пределах 20 минут хода от метро, что упрощает перемещение по городу. Конечно, большая часть станций располагается в центральных районах, где существующая старая и плотная застройка не позволяет возводить новые жилые дома. Из спальных районов самым выгодным и для пешеходов, и для автомобилистов остается Московский район, за ним следуют Выборгский и Невский.

С экологической точки зрения районы - фавориты рейтинга выстроились так:

Петродворцовский;

Курортный;

Московский;

Красносельский;

Выборгский.

В спальных районах Питера сохранилось множество парков, а количество промышленных объектов снижается. Единственным значимым фактором экологического загрязнения в ближайшие годы будут выступать автомобили.

С точки зрения безопасности можно сказать, что в последние годы обстановка улучшается. Этому способствует постепенная ликвидация «застойных» зон на месте бывших промышленных предприятий, пустырей. В месте, где появляется новый жилой комплекс, увеличиваются людские потоки, и ожидаемо падает количество асоциальных элементов. Хотя, с другой стороны, количество краж и угонов автомобилей может возрастать. Квартиры в Санкт-Петербурге от застройщика «КВС» предлагаются в ЖК с закрытой территорией и контролем доступа, включающего в себя видеонаблюдение.

В целом, одним из наиболее комфортных и по уровню жизни, и по стоимости квадратного метра можно назвать Московский район. Здесь «КВС» предлагает квартиры в жилом комплексе «Крылья».