Игрушки оптом

Сегодня множество российских компаний поставляет игрушки оптовыми партиями, однако не все из них стараются выстроить отношения на взаимовыгодной работе с партнерами. Компания Opt-Toys двигается в противоположном направлении, и всегда руководствуется потребностями и запросами заказчиков. Договорные отношения с китайскими заводами-производителями позволяют компании устанавливать на их продукцию привлекательные цены. На российский рынок Opt-Toys выполняет поставки товаров как мелкими, также и крупными оптовыми партиями. Такие поставки выполняются не только в столице, но и в Питере или же иных городах-миллионщиках.

у нас можно заказать из любого региона от Владивостока до Калининграда. Благодаря многолетнему сотрудничеству с китайскими брендами, мы всегда находим товары, учитывая пожелания заказчиков. Наши специалисты никогда не пользуются каталожными позициями. Opt-Toys привезет для вас разное производственное оборудование, сувениры или же детские игрушки. Сейчас в онлайн-каталоге компании представлено более двух тыс. товарных позиций, в том числе брендовых, умных и развивающих игрушек для подростков или же малышей, детской одежды, а также сувенирной продукции. Любая из выставленных здесь позиций проверена по пяти параметрам и проходить тщательный контроль качества. А фотографии, которые вы найдете в каталожном перечне выполнены высококвалифицированными дизайнерами компании с реальных товаров.

Головной офис компании вместе со складским хозяйством расположен в столице. Поэтому на доставку товаров по Москве нам требуется не более одной-двух суток. Отлаженная система логистики позволяет команде Opt-Toys обеспечить партнера товаром даже вдали от главных автомагистралей. Компания тщательно контролирует не только качество поставляемых игрушек, но и своевременную доставку заказов, их ведение. Кроме этого устанавливаются приемлемые для партнеров условия. Также специалисты компании постоянно работают над оптимизацией бизнес-процессов и сокращением расходов, стараясь добиться максимальной финансовой выгоды для каждого партнера.

Opt-Toys является надежным поставщиков китайских слаймов. Тщательно выбирая производителей, менеджеры уделяют внимание таким параметрам, как технология изготовления лизунов, их стоимость и эксплуатационные характеристики.

здесь можно заказать в онлайн-режиме, по наиболее доступной стоимости. Лизуны сегодня являются любимой игрушкой не только среди ребятни, но и взрослых. Эти хитроумные изделия можно помять в руке, кидать об пол или же стену, придать им разные формы. Старшему поколению слаймы пригодятся как антистресс. Его можно переливать из емкости в другую емкость, смешивать с другими слаймами, надувать пузыри - все это снимает стресс и успокаивает нервы.

Каждый представленный в онлайн-каталоге Opt-Toys лизун, отличается прекрасным качеством и поставляется прямо китайскими производителями. Кроме этого подобный товар до отгрузки покупателю проходит тщательную проверку. Доставка выполняется не только по стране, но и по всему СНГ.