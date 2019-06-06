Жители крупных городов часто сталкиваются с необходимостью получения внушительных денежных сумм. Такие суммы могут понадобиться на ремонт, для первого взноса за частный особняк или же квартиру, приобретения авто или же решения непредвиденных финансовых проблем. Однако получение нужной суммы под залоговое имущество на безопасных и выгодных условиях - задача не из простых. Поэтому нашим согражданам приходится обивать пороги разных банковских организаций или же финансовых компаний, упрашивая их заложить недвижимость и получить необходимую сумму.

Наиболее оптимальным выходом из подобных ситуаций является обращение в выбранную банковскую структуру, которая выдает займы под гарантией залогового имущества. Ведь таких учреждений сегодня более чем достаточно. Поэтому найти подходящее предложение не представляет никакой сложности. Однако обращаясь к ним вы можете получить отказ по причине уже имеющегося кредита, неофициального трудоустройства, собственного бизнеса, попорченной кредитной истории или же пенсионного возраста. Столкнувшись с перечисленными препятствиями лучше всего воспользоваться услугами нашей компании, которая занимается помощью в получении кредитных сумм под залоговое имущество.

МосИнвестФинанс

предлагает заинтересованной аудитории одобрение кредитов под залоговое имуществ. Более чем десятилетний опыт в данной сфере принес компании серьезные дивиденды. С помощью нашей компании многие частные лица сумели получить необходимые кредитные средства, вложив при этом собственную недвижимость. Кроме недвижимости для подобных целей используются авто, отдельные комнаты, коммерческие площади, земельные участки, а также долевое участие в право владения недвижимостью.

Как правило, банковские организации перед предоставлением кредитной суммы требуют от клиентуры огромный пакет документации. А процесс согласования может продлиться до трех недель. МосИнвестФинанс помогает желающим в получении требуемых кредитных сумм в минимальные сроки, требуя при этом наиболее короткий список документации. Для этого достаточно предоставление паспортной информации и документальное подтверждение права собственности. Сумма кредитования начинается у нас с трехсот тыс. и достигает ста млн руб. Конечно же это зависит от актуальной рыночной стоимости имущества, которое вы собираетесь закладывать. Кроме этого нашим клиентам не придется доказывать собственную платежеспособность и доходы для получения кредитных пакетов под залоговое имущество.