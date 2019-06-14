Медосмотры.ру в любой точке Москвы и Подмосковья

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Бизнес — 14 Июня 2019, 22:40
Каким бы активным и здоровым ни был образ жизни человека, своевременный медосмотр – залог долголетней сохранности его здоровья.
К сожалению, ввиду интенсивного городского образа жизни, люди часто пренебрегают плановым посещением медицинского учреждения, откладывая диагностику или лечение в долгий ящик. Затрата времени на поездку в медцентр и пребывание там – основная причина переноса медосмотра, которая с трудом вписывается в насыщенный график жителей мегаполиса.
С заботой о здоровье и времени наших клиентов Медосмотры.ру предлагает услугу – Мобильный центр здоровья. Беспокоиться о поездке на медосмотр больше не придётся – наш мобильный комплекс с бригадой опытных специалистов всегда готов приехать к Вам!
Мобильная медицинская помощь действительно является востребованным и комфортным вариантом диагностики Вашего здоровья, которую предлагает центр Медосмотры.ру. Отзывы клиентов, уже воспользовавшихся данной услугой, подтверждают: такой формат обследования особенно удобен для удаленных от центра Москвы крупных организаций. Зачастую коллективный выезд и плотный рабочий график составляет сложность в посещении центра Медосмотры.ру (1-й Басманный переулок, ст. м. Красные ворота). Наш мобильный центр поможет решить эту проблему, прибыв по указанному адресу в удобное для Вас время.
Мобильный центр здоровья – это автомобиль и автобус, оснащенные современным медицинским оборудованием для проведения необходимых обследований. Прохождение флюорографии теперь больше не связано с посещением медицинского учреждения по определенному адресу, а результаты обследования можно получить сразу на месте. В бригаде высококвалифицированных специалистов мобильного центра всегда есть терапевт, нарколог, психиатр, гинеколог и другие опытные врачи, в обследовании у которых возникнет необходимость.
Мы делаем всё, чтобы медосмотры проходили для Вас в максимально комфортной и спокойной обстановке, без затрат времени на поездки и очереди.
Медосмотры.ру – это внимательное и ответственное отношение к здоровью, своих клиентов, а также стремление расти и идти в ногу со временем в сфере медицины.
Существование Мобильного центра здоровья – это результат Вашей обратной связи, который мы реализовали и внедрили в перечень наших услуг с полной уверенностью, что находимся на верном пути.
Забота о Вашем здоровье должна быть доступна везде и в любое время.
И мы это знаем!
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