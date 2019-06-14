15
июня 2019
суббота
 
Главная  /  Бизнес  /  Медосмотры.ру в любой точке Москвы и Подмосковья

Медосмотры.ру в любой точке Москвы и Подмосковья

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 14 Июня 2019, 22:40

Каким бы активным и здоровым ни был образ жизни человека, своевременный медосмотр – залог долголетней сохранности его здоровья.

К сожалению, ввиду интенсивного городского образа жизни, люди часто пренебрегают плановым посещением медицинского учреждения, откладывая диагностику или лечение в долгий ящик. Затрата времени на поездку в медцентр и пребывание там – основная причина переноса медосмотра, которая с трудом вписывается в насыщенный график жителей мегаполиса.

С заботой о здоровье и времени наших клиентов Медосмотры.ру предлагает услугу – Мобильный центр здоровья. Беспокоиться о поездке на медосмотр больше не придётся – наш мобильный комплекс с бригадой опытных специалистов всегда готов приехать к Вам!

Мобильная медицинская помощь действительно является востребованным и комфортным вариантом диагностики Вашего здоровья, которую предлагает центр Медосмотры.ру. Отзывы клиентов, уже воспользовавшихся данной услугой, подтверждают: такой формат обследования особенно удобен для удаленных от центра Москвы крупных организаций. Зачастую коллективный выезд и плотный рабочий график составляет сложность в посещении центра Медосмотры.ру (1-й Басманный переулок, ст. м. Красные ворота). Наш мобильный центр поможет решить эту проблему, прибыв по указанному адресу в удобное для Вас время.


Медосмотры.ру

Мобильный центр здоровья – это автомобиль и автобус, оснащенные современным медицинским оборудованием для проведения необходимых обследований. Прохождение флюорографии теперь больше не связано с посещением медицинского учреждения по определенному адресу, а результаты обследования можно получить сразу на месте. В бригаде высококвалифицированных специалистов мобильного центра всегда есть терапевт, нарколог, психиатр, гинеколог и другие опытные врачи, в обследовании у которых возникнет необходимость.

Мы делаем всё, чтобы медосмотры проходили для Вас в максимально комфортной и спокойной обстановке, без затрат времени на поездки и очереди.

Медосмотры.ру – это внимательное и ответственное отношение к здоровью, своих клиентов, а также стремление расти и идти в ногу со временем в сфере медицины.

Существование Мобильного центра здоровья – это результат Вашей обратной связи, который мы реализовали и внедрили в перечень наших услуг с полной уверенностью, что находимся на верном пути.

Забота о Вашем здоровье должна быть доступна везде и в любое время.

И мы это знаем!



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  учителя  хоккей  церковь  школы  школьники  эрудиты 
  ﻿
Погода +12 +14
утром +13 +15 днем +19 +21
Котировки
USD ЦБ РФ 64,4326 -0.1988
EUR ЦБ РФ 72,6993 -0.3148

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.