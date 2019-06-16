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Вес установки с электрическим приводом
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Бизнес — 16 Июня 2019, 11:13
Вес установки с электрическим приводом. Серьезным возражением против электрической передачи служит ссылка на значительный вес входящих в нее частей, а потому конструкторы, конечно, направляли все свои усилия к тому, чтобы добиться снижения Этого веса. Если взять только генератор с мотором или лишь два мотора, то их вес колеблется приблизительно в предлах от 24 фунт. (10,9 кг) на 1 л. с. двигателя для более мелких размеров и до 18 фунт. (8,2 кг) для более крупных. Для сравнения здесь можно указать, что вес шестицилипдрового автобусного двигателя современной конструкции составляет 12 фунт. (5,4 кг) на 1 л. с. Электрическая система передачи, заменяя собой сцепления и коробку передач, устраняет, понятно, вес этих частей, но такое сбережение, вероятно, целиком поглощается увеличением веса рамы ввиду необходимости выдерживать тяжесть электрического оборудования. При этом можно сэкономить на части веса маховика, поскольку якорь генератора обладает значительной инерцией, и помимо того двигатель не работает с таким незначительным количеством оборотов, как при механической передаче, почему и не нуждается в маховике большого момента инерции
Мощность электрической установки обыкновенно ограничивается началом ее нагревания. В электрических машинах нагревание обусловливается потерями двоякого рода: потерями в меди (С2Е) и потерями в железе (или гистерезисом и токами Фуко). Что же касается до других силовых установок, то, в целях получения от машины определенных размеров (а следовательно, и определенного веса) наибольшей мощности, необходимо работать при высоком числе оборотов. Но число оборотов генератора ограничивается числом оборотов двигателя, хотя и при этом условии тут мояшо рассчитывать на известные достижения путем применения якорей очень большого диаметра и повышения количества полюсов. Центробежные силы, возрастающие очень быстро с увеличением диаметра якоря, кладут предел его увеличен по.
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