МАНЧЕСТЕРСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

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Бизнес — 16 Июня 2019, 11:14
С лишним сотни жителей и гостей Манчестера оказались в субботу, 15 июня, жертвами бомбы террористов, взорвавших крупный торговый комплекс в центре города.
Наследующий день жертвой «террориста» Клинсманна и его партнеров по сборной Германии в Манчестере стала команда России, которая, будучи весьма слабо подготовленной к чемпионату физически и психологически, за полтора часа сумела провести лишь 2-3 осмысленные атаки, провально сыграла в обороне, не сумела взять под контроль в середине поля, вообще провела встречу безвольно, тактически безграмотно...
Побывавший в расположении сборной России известный футбольный журналист Карл-Хайнц Хайманн рассказал, как буквально все, с кем он в Райтингтоне встречался, задавали ему один и тот же вопрос: «Будет ли играть Клинсманн?» «А почему он не должен был играть?» - удивлялся Хайманн.
Потому, наверное, что сборная России Клинсманна боялась, но опасаться надо было не только Клинсманна
- всей сборной Германии, напоминающей асфальтовый каток, подминающий под себя все, что оказывается на его пути?
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