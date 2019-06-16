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заседание «Чернобыльского форума»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 16 Июня 2019, 11:15
Со времени аварии выросло целое поколение, и теперь эта форма рака встречается у детей редко. Но не исключено, что среди взрослых количество таких больных увеличится. Океанов говорит, что, по данным белорусских органов здравоохранения, в Гомеле также возросло число случаев рака толстой кишки и мочевого пузыря. Хотя некоторые эксперты считают, что выявление большего количества заболеваний частично объсняет- ся улучшением качества медицинского облужи- вания в загрязненных районах.
В прошлом году состоялось заседание «Чернобыльского форума» - исследовательской группы, созданной при участии Международного агентства по атомной энергии, Всемирной организации здравоохранения и других агентств ООН. В докладе экспертов говорилось о том, что из нескольких миллионов людей, подвергнувшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской аварии, вероятно, около 4000 человек умрут от лейкемии и других видов рака, вызванных облучением. Сразу после аварии высказывались гораздо более мрачные прогнозы, и потому эти цифры многие восприняли с облегчением. Но влияние Чернобыля на жизнь людей не ограничивается ростом раковых заболеваний. В первые дни «никто не мог предугадать, насколько тяжелыми будут психологические последствия пережитой катастрофы», говорит Михаил Балонов, сотрудник «Чернобыльского форума». Многие из людей, переживших чернобыльскую катастрофу, сейчас живут в постоянном страхе за свою жизнь, а некоторые, решив, что их дни сочтены, просто перестали заботиться о себе и своем здоровье.
Страдания людей усугубляются еще и тем, что после аварии сотни тысяч жителей покинули свои дома: некоторых эвакуировали из сильно загрязненных районов, другие уехали сами.
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