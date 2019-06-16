Индексные фонды

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Бизнес — 16 Июня 2019, 11:15
преимущества индексного фонда
В отличие от банков, доходность в фонде не гарантирована. Кроме того, управляющим компаниям напрямую запрещено гарантировать какую-либо доходность от инвестирования.
Так как паевые фонды в первую очередь направлены на частных инвесторов, считается, что они должны быть максимально защищены от недобросовестных действий того, кому частники передают свои деньги, т.е. управляющей компании (УК). Для этого предприняты специальные меры.
Насколько пристально нужно следить за деятельностью своих фондов, зависит ( МН ) от ваших потребностей, от необходимого уровня душевного комфорта. Мы не рекомендуем ежедневно отслеживать колебания цен паев ваших фондов (да и всех других инвестиций), поскольку это отнимает много времени и нервов, и к тому же вы рискуете не увидеть долгосрочную картину. Люди, уделяющие своим инвестициям слишком много внимания, чаще паникуют, когда наступают трудные времена. А ведь вы каждый раз, продавая с прибылью какую-нибудь свою инвестицию, обязаны заплатить налоги.
Интересоваться тем, как там поживает ваш фонд, раз в месяц или квартал — более чем достаточно. В разных финансовых изданиях значения доходности фондов публикуются с разной периодичностью, поэтому вы можете подобрать комфортную для себя частоту проверки фактической нормы прибыли вашего фонда.
Обыграть рынки — т.е. превзойти доходность всего рынка в целом — удается редко. Несмотря на это, существует целая индустрия инвестиционных информационных
бюллетеней, горячих телефонных линий, онлайн-сервиса и т.п., убеждающая вас в том, что она способна подсказать, когда нужно покупать и продавать ценные бумаги. Не тратьте свои деньги и время на подобную чепуху, по точности равную гаданию на кофейной гуще. Чем пассивнее инвестор, т.е. чем меньше операций он совершает со своими инвестициями, тем выше его прибыль.
Подумать о продаже своих паев следует, когда фонд перестает отвечать тем критериям, по которым вы его выбирали. Если фонд отстает по доходности от аналогичных фондов по меньшей мере в течение двух лет, то имеет смысл продать паи. Если же вы добросовестно проделали предварительную домашнюю работу и выбрали “правильный” фонд, созданный “правильной” управляющей компанией, то не придется часто думать о продаже.
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