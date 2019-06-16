16июня 2019
воскресенье
|
Инвестирование в пенсионные счета в России
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 16 Июня 2019, 11:16
Чтобы не было путаницы, сразу надо уточнить, что в России существуют два вида пенсионного обеспечения — обязательное, которое обеспечивается государством, и добровольное (или дополнительное), которое инициируется либо работодателем, либо самим гражданином.
Обязательное пенсионное страхование, или ОПС, осуществляется для всех работающих граждан и заключается в том, что работодатели делают взносы в Пенсионный фонд России как для выплат нынешним пенсионерам, так и для формирования будущих пенсий. Эти отчисления делаются в обязательном порядке вне зависимости от нашего на то желания. Дополнительное пенсионное обеспечение осуществляют негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании. Оно позволяет накопить деньги на пенсию тем, у кого государственная пенсия будет заведомо маленькой, т.е. индивидуальным предпринимателям, лицам с “серой” зарплатой и тем, у кого небольшой стаж работы. Кроме того, негосударственная дополнительная пенсия может служить одним из методов стимулирования сотрудников компаний, которые включают в социальный пакет дополнительную пенсию своим работникам по достижении определенного стажа работы в данной компании. Например, если вы работаете в компании 5 лет, дополнительная пенсия составит 5 000 рублей, если 10 лет — 10 000 рублей и т.д.
Дополнительная пенсия также позволяет “подарить” дополнительный доход своим родителям или родственникам, которые, безусловно, такому подарку будут рады. Один наш знакомый взял в кредит полмиллиона рублей, отдал их в НПФ и через пару лет стал получать пенсию в 36 тысяч рублей. Как вы понимаете, уже за полтора года он окупил этот кредит и теперь живет припеваючи. Но это не значит, что вам тоже так повезет, но задуматься над этим стоит.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
вечером +17 +19 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры