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Фабрика Шатров

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Бизнес — 19 Июня 2019, 07:14

Современные, красочные и комфортабельные тентовые конструкции устанавливаются в любых местах, позволяя желающим организовывать любые мероприятия как под открытым небом, также и внутри помещений. Фабрика Шатров накопила огромный опыт по производству, сдаче в аренду или же реализации шатров любых конфигураций. Однако изюминкой коллекции этого производителя являются шатры-сфера, которые изготовлены с использованием высококачественных материалов, а также передовых технологических решений. Отличаются конструкции правильной сферической формой. 

Кроме этого купольные шатры, которые еще называют цирковыми украшаются подсветкой, придающей ей эффективность в темноте. Монтируются конструкции довольно просто, без дополнительных операций или же знаний. В случае необходимости установкой павильона с использованием инструкции может заняться сам заказчик. В подобной инструкции подробно описаны все необходимые этапы работ. Данный тип шатров успешно используется для организации пространства уличных мероприятий или же разделения зон внутри помещений. Сферические шатры-купола прекрасно подходят для организации выставочных и торговых павильонов, детских площадок, зимних садов, кинотеатров, мобильных планетариев, бассейнов или же летних кафе. 

Фабрика Шатров является единственной отечественной компанией, занимающейся изготовлением любых видов тентовых конструкций. Профессиональная команда предприятия занимается монтажом таких шатров. Здесь можно приобрести или же арендовать шатры любых размеров, начиная с больших, заканчивая некрупными конструкциями. Они помогут организовать праздники, спортивные или же корпоративные мероприятия. Шатры предприятия предприятия отличаются оригинальным, красочным дизайном. Производятся они на передовом оборудовании швейцарской марки Leister, а также сварочных ТВЧ-систем польской марки Zemat. 

Более двухсот этапов производственного процесса, проходящего под тщательным контролем высококвалифицированных инженеров, позволяет выпускать компании надежные шатры для мероприятий в Москве, которые можно арендовать на любой срок. Приобретая такие тентовые конструкции, вы сможете использовать их для отдыха или же проведения зимних праздников. Фабрика имеет более чем десятилетний опыт в сфере производства разнообразных каркасноно-тентовых конструкций. 

Готовые шатры можно легко установить, в них просчитаны все мелочи. Кроме этого желающие смогут воспользоваться услугами индивидуального проектирования специалистов фабрики. Конструкции будут разработаны в соответствии с предлагаемыми климатическими нюансами, с учетом особенностей эксплуатации или же размещения каркасно-тентовой конструкции. В Фабрике Шатров принимаются любые индивидуальные пожелания или же заказы клиентуры, в том числе наиболее сложные с технической точки зрения идеи. Специалисты компании обладают высокой квалификацией в сферах дизайна, проектирования и в шатровой архитектуре.

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