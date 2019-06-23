Новая модификация Мазда 6 выше классом, сильнее и быстрее. Ее можно назвать очередным отважным, большим, но очередным шагом к достижению идеала автомобилестроения. Оснащена модель SKYACTIV-G 2.5T-двигателем с турбонаддувом. Параллельно великолепной топливной эффективности Мазда 6 обладает еще большей динамикой. Разработчикам удалось воплотить баланс в металле. Модель отличается полной покорностью шоферу, неудержимой мощью, а спортивной дерзостью и премиальной элегантностью. Поэтому ее еще называют совершенным японским автомобилем.

Выделяется новая Mazda 6 великолепной продуманностью каждой детали, изяществом, элегантностью и всеобъемлющей харизмой. Прельщает и внутреннее убранство салона авто, оснащенного усовершенствованными сидениями а также высококачественными отделочными материалами. Изменены также технологии безопасности. Разработчики добавили систему комплекса i-ACTIVSENSE. Повысилось и качество управляемости за счет жесткого нового кузова, увеличения аэродинамической эффективности, снижению вибраций и шумов, достигающих салона.

Внешне японский седан выполнен в видоизмененной фирменной концепции KODO, которая является душой движения. Динамичность и красота нового седана подчеркнута передней радиаторной решеткой. На нее нанесен 3Д-рисунко, еще больше усиливающий визуальный эффект. Тактильное удовольствие, которое испытывает человек в результате контакта с любой из деталей модели подчеркивает уровень ее элегантности или же зрелости. Салон флагманской Мазда 6 полностью обновлен. В ее отделке использована кожа Наппа, японский ясень, а также микроволокно уникальной марки - Ultrasuede.

Только усевшись за руль японского седана, вы проникнетесь атмосферой шика и элегантности. Передние сидения обиты изысканной кожей и хорошо вентилируются. Автовладелец ощущает полное единение с авто, пользуясь стильной приборной панелью. Она оснащена семидюймовым цветным TFT-дисплеем. Следует учесть, что японский автоконцерн оснастил свою модель таким монитором впервые. приобрести Мазда 6 москвичи смогут в Автомире, который является официальным дилером японского автомобильного гиганта. Здесь любой желающий сможет воспользоваться тест-драйвом. Комплектацию выбирает сам автолюбитель. Записаться на тест-драйв желающие смогут в онлайн-режиме, через официальный веб-ресурс дилера или же по телефону.