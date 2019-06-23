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Dostavista: грузоперевозки

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Бизнес — 23 Июня 2019, 11:41

Переезд всегда доставляет хлопоты, отнимая много времени и сил. В процессе транспортировки вещей постоянно забывают о важных моментах и предметах. Обратившись в компанию Достависта все подобные проблемы можно доверить опытному персоналу. Здесь можно заказать услуги грузового такси, которое прибудет не позже 180 мин. Доставка выполняется не только по столице, но и по всей области. В случае повреждения или же утери вещей компания обязуется компенсировать нанесенный ущерб. Стоимость рассчитывается в онлайн-режиме, через официальный веб-ресурс Достависта. 

Любая грузоперевозка может быть заказана без договорной документации или же регистрационной процедуры. Водители компании великолепно ориентируются по столице, не теряясь даже при форс-мажорных ситуациях. А благодаря бережному отношению к перевозимым изделиям, обеспечивается их полная сохранность. Компания обслуживает не только разовые, но и постоянные заказы. Воспользоваться подобными услугами могут как частные лица, также юридические организации. За годы работы этой инновационной курьерской службе удалось выполнить грузоперевозки для крупных предприятий, популярных ресторанов, интернет-магазинов или же простых предпринимателей. 

Специализированная служба принимает заказы на перевозку любого товара, вес которого не превышает полтора тонны. Кроме этого перевозимый груз должен иметь подходящие размеры. Чаще всего в Dostavista заказывают доставку срочных корреспонденций, документации, мебели, стройматериалов, обычных покупок, подарков, цветов или же продуктов питания. Компания имеет собственный автопарк вместе с опытными сотрудниками. Они безопасно и оперативно доставят также антикварные вещи, произведения искусства, офисное оборудование или же дорогостоящую бытовую технику. 

Тарифы на подобные грузоперевозки разнятся в зависимости от того, кто является заказчиком - частное лицо или же юридическая организация. Также расчет стоимости осуществляется в зависимости от выбранного грузового автотранспорта, числа адресов доставки, веса и размеров груза, географического местонахождения адресата. Если заказ будет отменен клиентом после выезда транспорта, ему придется выплатить штраф. Кроме этого в тарифе предусмотрено постоянное смс-информирование о местонахождении грузов и его состоянии. Заказчик получает возможность обратиться за помощью в сервис техподдержки компании в любой нужный ему момент. 

Сроки грузоперевозок напрямую зависят от сложностей по выполнению заказа. Однако грамотная организация транспортировки и огромный опыт работы позволяет профессиональной команде Достависта доставлять грузы всего за полтора часов с момента обработки онлайн-заявки. Грузоперевозки выполняются на дачи или же новые квартиры. Огромнейший выбор газелей, портеров, каблуков, пикапов и другого грузового автотранспорта, позволяют обслуживать заказы любой сложности. Здесь можно заказать доставку контейнеров с мебельными изделиями или же коробок с посудой. Также компания предлагает услуги опытных грузчиков, которые появятся у вас всего за пятнадцать минут, вне зависимости от времени суток.

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