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Рынок сжиженных углеводородных газов в России

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Бизнес — 23 Июня 2019, 11:45

Рынок сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России находится в весьма неоднозначном положении, поскольку его инфраструктура развивается предпочтительно в портовых городах страны, в то время как направление на дальнем востоке остается не охваченным. Тем не менее, как показывает анализ рынка, спрос на данное сырье растет именно в странах, которые находятся в азиатско-тихоокеанском регионе. Следовательно, большинство российских аналитиков и экспертов-экономистов утверждают, что нужно как можно быстрей начать развивать данную отрасль к ним поближе.

Проведенное аналитической компанией Alto Consulting Group исследование рынка углеводородных газов (СУГ) показало, что еще совсем недавно Россия была не сильно развита в данной экономической области, поскольку в стране функционировал всего один терминал по отгрузке сжиженных углеводородных газов «Мактрен Нафта». Располагался он в порту Темрюк. Однако начиная с 2013 года, стало заметно стремительное появление большого количества терминалов, в которые входят такие промышленные гиганты как компания «СИБУР» и «Таманьнефть», расположившиеся предпочтительно на юге страны. После этого рынок сжиженных углеводородных газов стал модернизироваться и развиваться, наращивая объемы с каждым годом.

Детальный обзор рынка СУГ в России начиная с 2013 года показал что экспорт данного сырья с каждым годом увеличивается примерно на 12%, что в натуральном выражении представляет собой цифру в среднем 5,5 миллионов тонн. Основными крупными потребителями российского СУГ являются страны Средиземноморского региона, в том числе Турция, а также Центрально-Восточная и Северо-Западная Европа. Нынешние производители российского рынка сжиженных углеводородных газов заинтересованы в том, чтобы сохранить диверсификацию экспорта в эти страны, а потому создали существенный профицит данного сырья.

Кроме европейской направленности, большинство экспертов экономистов советуют производителям СУГ пересмотреть свои отношения с дальневосточными странами, поскольку они представляют собой весьма перспективный и долгосрочный рынок сбыта. Самым заинтересованным представителем азиатского рынка в российском сжиженном углеводородном газе является Китай, который представляет собой самого крупного потребителем СУГ во всем мире. Кроме того Япония и Южная Корея также, хотели бы получать поставки данного сырья, следовательно, по прогнозам большинства экспертов в недалеком будущем будут налажены каналы поставок в эти страны.

Источник: Alto Consulting Group - https://alto-group.ru/



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