23
июня 2019
воскресенье
 
Главная  /  Бизнес  /  Мебель из какого материала выбрать для детского сада

Мебель из какого материала выбрать для детского сада

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 23 Июня 2019, 11:46

Мебель из какого материала выбрать для детского сада


Мебель для детского садаМебель для детского сада требует более строгого подхода к выбору, нежели изделия для дома. Ведь ею будут пользоваться дети, которые имеют определенные особенности тела и психологии. Ассортимент мебельных конструкций для ДОУ сегодня является достаточно широким. Казалось бы, это должно упрощать процесс подбора подходящих изделий, но на практике складывается противоположная ситуация. Потребитель теряется в разнообразии и не может понять, на что стоит обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор.

Разновидности материалов

В настоящее время в производстве мебельных конструкций, предназначенных для детей, принято использовать следующие материалы.

  1. Древесина. Деревянная мебель для детских садов является идеальным вариантом. Этот природный естественный материал отличается повышенной стойкостью по отношению к износу, длительным сроком службы, простотой в уходе. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение лиственным породам, таким, как орех, вишня, бук, береза, ольха. Особое значение, когда приобретается детская мебель из дерева, имеет качество отделки. Необходимо уточнить состав лакокрасочных видов сырья и их производителя. Целесообразнее всего отдавать предпочтение составам, изготовленным на водной основе.
  2. ДСП, МДФ. Первый вид ресурсов является достаточно дешевым, но токсичным. Поэтому стоит уточнить, в первую очередь, из какой именно плиты была изготовлена конструкция. Самый оптимальный вариант – древесно-стружечная плита, относящаяся к классу E1. Материал МДФ обладает повышенными экологическими свойствами, т. к. в процессе его производства не используются смолистые формальдегиды. Это сырье отлично справляется с держанием шурупов, служит долго без потери первоначального внешнего вида. Однако минус заключается в высокой стоимости.
  3. Пластик. Он имеет небольшой вес, поэтому ребенку не составит труда самостоятельно передвигать мебельные конструкции и расставлять их согласно собственным вкусам и предпочтениям. Но важно, чтобы изделие было изготовлено из дорогостоящей пластмассы, отличающейся безвредностью с точки зрения экологических свойств. Предпочтительнее всего остановиться на марках производителей из Европы.
  4. Металл. Такая продукция прочная и служит в течение продолжительного времени, однако является тяжелой и имеет высокую стоимость. Корпусная мебель из этого материала практически не изготавливается. Чаще всего из него делаются столы, тумбы, элементы для деревянных конструкций.

Компания ОДЕЛЕКС предлагает большой выбор оригинальных конструкций на любой вкус и цвет по доступным расценкам.

Преимущества деревянной детской мебели

Если перед вами стоит задача – купить мебель для детского сада https://odelex.ru/mebel-dlya-detskogo-sada, стоит обратить внимание именно на деревянный материал, поскольку в сравнении с остальными видами сырья он обладает массой преимуществ.

  1. Доступная стоимость. Дерево стоит недорого, даже если речь идет о лиственных породах.
  2. Экологическая чистота (безвредность). Древесина гипоаллергенная, безопасная для здоровья, что очень важно, когда речь идет о детях.
  3. Легкость. Переставить конструкции не составит особого труда.
  4. Прочность. Конструкции из натурального дерева служат в течение продолжительного времени.
  5. Вариабельность. Мебель для ДОУ из дерева представлена в широком ассортименте.
  6. Универсальность. Изделия можно использовать в любых стилях.

Все эти достоинства делают деревянные предметы мебели незаменимыми в любых интерьерах.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +24 +26
вечером +20 +22 ночью +15 +17
Котировки
USD ЦБ РФ 63,1295 -0.2582
EUR ЦБ РФ 71,3490 -0.1967

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.