Мебель из какого материала выбрать для детского сада



Мебель для детского сада требует более строгого подхода к выбору, нежели изделия для дома. Ведь ею будут пользоваться дети, которые имеют определенные особенности тела и психологии. Ассортимент мебельных конструкций для ДОУ сегодня является достаточно широким. Казалось бы, это должно упрощать процесс подбора подходящих изделий, но на практике складывается противоположная ситуация. Потребитель теряется в разнообразии и не может понять, на что стоит обратить внимание, чтобы сделать правильный выбор.

Разновидности материалов

В настоящее время в производстве мебельных конструкций, предназначенных для детей, принято использовать следующие материалы.

Древесина. Деревянная мебель для детских садов является идеальным вариантом. Этот природный естественный материал отличается повышенной стойкостью по отношению к износу, длительным сроком службы, простотой в уходе. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение лиственным породам, таким, как орех, вишня, бук, береза, ольха. Особое значение, когда приобретается детская мебель из дерева, имеет качество отделки. Необходимо уточнить состав лакокрасочных видов сырья и их производителя. Целесообразнее всего отдавать предпочтение составам, изготовленным на водной основе. ДСП, МДФ. Первый вид ресурсов является достаточно дешевым, но токсичным. Поэтому стоит уточнить, в первую очередь, из какой именно плиты была изготовлена конструкция. Самый оптимальный вариант – древесно-стружечная плита, относящаяся к классу E1. Материал МДФ обладает повышенными экологическими свойствами, т. к. в процессе его производства не используются смолистые формальдегиды. Это сырье отлично справляется с держанием шурупов, служит долго без потери первоначального внешнего вида. Однако минус заключается в высокой стоимости. Пластик. Он имеет небольшой вес, поэтому ребенку не составит труда самостоятельно передвигать мебельные конструкции и расставлять их согласно собственным вкусам и предпочтениям. Но важно, чтобы изделие было изготовлено из дорогостоящей пластмассы, отличающейся безвредностью с точки зрения экологических свойств. Предпочтительнее всего остановиться на марках производителей из Европы. Металл. Такая продукция прочная и служит в течение продолжительного времени, однако является тяжелой и имеет высокую стоимость. Корпусная мебель из этого материала практически не изготавливается. Чаще всего из него делаются столы, тумбы, элементы для деревянных конструкций.

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Преимущества деревянной детской мебели

Если перед вами стоит задача – купить мебель для детского сада https://odelex.ru/mebel-dlya-detskogo-sada, стоит обратить внимание именно на деревянный материал, поскольку в сравнении с остальными видами сырья он обладает массой преимуществ.

Доступная стоимость. Дерево стоит недорого, даже если речь идет о лиственных породах. Экологическая чистота (безвредность). Древесина гипоаллергенная, безопасная для здоровья, что очень важно, когда речь идет о детях. Легкость. Переставить конструкции не составит особого труда. Прочность. Конструкции из натурального дерева служат в течение продолжительного времени. Вариабельность. Мебель для ДОУ из дерева представлена в широком ассортименте. Универсальность. Изделия можно использовать в любых стилях.

Все эти достоинства делают деревянные предметы мебели незаменимыми в любых интерьерах.