Покупка недвижимости и другие пути получения вида на жительство в Черногории

Черногория, живописная страна на Юго-Востоке Европы, считается одной из самых привлекательных стран для иммигрантов.

Великолепная природа Балканского полуострова, 73 км роскошных пляжей, омываемых Адриатическим морем, живописные озера, развитая инфраструктура, мягкий климат делают проживание в стране комфортным и интересным. Получить вид на жительство (ВНЖ) в Черногории совсем несложно. Желающие выбрать эту страну для проживания должны учитывать, что она все еще не является членом ЕС и не будет им до 2025 года, хотя подала заявку на вступление почти десять лет назад.

Несколько способов получения ВНЖ





ВНЖ в Черногории предоставляется на один год, после чего его нужно обновлять.

На получение вида на жительство можно рассчитывать, если вы:

открыли собственный бизнес;

стали студентом в черногорском вузе или колледже;

обучаетесь на курсах повышения квалификации;

проходите курс лечения по медицинским показаниям, которые должны быть подтверждены документами;

участвуете в международном проекте по обмену студентами;

приобрели недвижимость в стране;

имеете религиозные причины и др.

Объединение семьи позволит супругу или супруге с детьми приехать в Черногорию, если один из них уже официально трудоустроен и имеет ВНЖ.

Основание – регистрация бизнеса





Одним из доступных путей, который позволит получить вид на жительство и перевезти в Черногорию семью является оформление собственного бизнеса с уставным капиталом от 1 евро.

Сроки регистрации предприятия составляют около 2 недель, затем нужно будет сдавать ежегодные отчеты и платить минимальные налоги. Содержание такого бизнеса без ведения деятельности составит около 1500 евро.

Покупка недвижимости

Покупка объекта недвижимости без обременений (без ипотеки, судебных тяжб и т. д.) также является основанием для получения ВНЖ сроком на один год с правом продления. Владение земельным участком без строения этого права не дает. На сайте можно узнать о получении ВНЖ через покупку жилья детальнее.

Где оформляют документы?





Для получение ВНЖ нужно подать заявление в МВД Черногории и предоставить комплект документов со справками, соответствующими причине проживания в стране:

Контракт с нанимателем. Медицинская справка. Право собственности на недвижимость и т.д.

Пакет документов претендент на ВНЖ подает лично, а для его составления он может обратиться в одну из коммерческих фирм, которые помогут укомплектовать его без ошибок.

Необходимо отсутствие судимостей, проблем со службами безопасности и правоохранительными органами в Черногории и своей стране, наличие страховки и т.д.

Получение черногорского паспорта через покупку недвижимости





Правительство страны определило новые критерии, методы и размеры инвестиций в ноябре 2018 года, внеся некоторые изменения в иммиграционное законодательство.

Появилось два варианта получения гражданства путем инвестиций в Черногорию. Программа, ограниченная 2000 заявителями, предполагает инвестирование в экономику в утвержденный правительством проект страны:

250 000 евро для северной части Черногории (незастроенный район);

450 000 евро для побережья.





За каждую заявку нужно заплатить еще 100 000 евро, эта сумма также выплачивается правительству для вложения в «специальный фонд для развития менее развитых районов в Черногории».

Приобретение недвижимости соответствующей стоимости по новой программе станет легким путем получения Черногорского паспорта.