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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Июня 2019, 12:23

Иван Матвиенко и его жена в своем родном доме в деревне под Чернобылем (слева). После аварии около 350 тысяч жителей были эвакуированы. Сейчас, забыв о радиации, около 400 переселенцев, в основном пожилые люди, вернулись в свои дома. Украинские власти противились их переезду, но потом пошли на уступки: предоставили медицинское обслуживание, восстановили электроснабжение.
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ Рабочие у памятника пожарным в Чернобыле. Они пришли сюда в полночь, чтобы почтить память погибших при аварии на электростанции. Двое рабочих умерли при взрыве, 28 погибли от облучения. Предположительно около четырех тысяч человек умрут от рака. Число погибших от последствий аварии ниже, чем ожидалось, но на людей, потерявших свои дома и живущих в страхе за свою жизнь, обрушились новые беды - депрессия и другие последствия стресса.
Многие женщины считают, что у их детей будут врожденные патологии, что это дети без будущего»
западная часть саркофага деформирована. Места соединений даже не приварены друг к другу: рабочие не могли подобраться близко к зданию реактора. Любое стихийное бедствие - землетрясение, ураган, сильный снегопад - и вся конструкция может рухнуть. Саркофаг (объект «Укрытие») может обрушиться и сам по себе.
В этом ненадежном сооружении, по оценкам специалистов, содержится значительное количество высокорадиоактивных материалов. Это атомное топливо реактора, а также своеобразная радиоактивная «лава», образованная расплавленными при взрыве топливными стержнями, бетоном и металлом. «Лава» просочилась вниз, в подреакторные помещения. Урана и плутония здесь хватит на несколько десятков атомных бомб.
Больше всего опасений вызывает вода. Несколько лет назад рабочие измерили трещины и дыры в саркофаге, через которые внутрь попадает дождь и тающий снег, - их общая площадь составила тысячу квадратных метров. Вода разрушает структуру саркофага и, просачиваясь наружу, выносит с собой радиоактивные вещества. Помимо этого, вода может способствовать запуску цепной реакции. Считается, что вероятность этого ничтожно мала, но при худшем сценарии развития событий цепная реакция может привести к новому паровому взрыву. Тогда весь саркофаг разрушится, и в окружающую среду попадет ядерное топливо и тонны мельчайшей радиоактивной пыли.


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