Игра сб. России

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Бизнес — 23 Июня 2019, 12:23
Сразу выяснилось, что против Клинсманна и Бирхоффа играют Онопко и Ковтун, в роли свободного центрального защитника - Никифоров, в атаке - только один Колыванов, а полузащитников - сразу шестеро: справа Канчельскис, слева Цымбаларь, опорный Тетрадзе, чуть ближе к флангам - Радимов и Хохлов, под нападающими - Мостовой.
Первые пять минут немцы занимались демонстрацией того, что они могут сделать с российской сборной: фланговые атаки, переводы мяча с края на край, передачи в штрафную площадку, дальние вбрасывания аутов, удары по воротам (уже на 4-й минуте Харин с трудом отбил на
угловой мяч, посланный Меллером, завершавшим атаку, начатую Хесслером и продолженную активным на правом фланге Ройтером), Совладать с подобным натиском можно было только атаками, причем такими, после которых соперники должны были задуматься и несколько сместить акцент своих действий, помня о необходимости тщательной обороны.
Пока силы у футболистов России были, они пару таких атак провести сумели. Одна из них закончилась на 8-й минуте штрафным в сторону ворот сборной Германии, подававшимся слева. После рикошета от кого-то из немцев Цымбаларь бил по воротам, попал в штангу, а набегавший Колыванов головой отправил отскочивший мяч прямо в руки Кепке.
На 12-й минуте Ковтун получил желтую карточку. Сразу стало ясно, что до конца матча ему в этот день не доиграть.
Безошибочно играл лучший российский футболист на чемпионате на чемпионате Европы Тетрадзе, активно действовал техничный Мостовой, но его не хватало на концовке
- на обострение, точный пас или удар по воротам. К тому же выглядел он в какой-то степени «сепаратистом». Больше - такое во всяком случае складывалось впечатление - заботясь о том, как именно ОН будет выглядеть на поле (замечу, что отнюдь не осуждаю за это Мостового: если бы такой заботой прониклись все вышедшие на поле игроки, толку было бы гораздо больше). На 14-й минуте Мостовой выдал, правда, пас Колыванову в штрафную площадку, но подача у «итальянца» не получилась.
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