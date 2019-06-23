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Бизнес — 23 Июня 2019, 12:23
Снижение внутренних потерь. Наибольшее возбуждение тока получается во время ускорения хода. Городские автобусы должны иметь возможность чрезвычайно быстрого ускорения хода для выполнения своего расписания, принимая во внимание обусловливаемую последним необходимость частых остановок. Действительно, достижение более высоких ускорений хода является одной из главнейших задач, возникающей с применением электрической передачи. В этом случае невозможно требовать столь высоких темпов ускорения, как у многосильных легковых автомобилей, но все же можно при незначительной пассажирской нагрузке достигнуть максимального ускорения в0,9 м[сека. А для того, чтобы обусловить возможность получения потребною для такого ускорения тока, при не слишком тяжелых генераторах и моторах, необходимо устранить потери в якоре от СЖ. Другими словами, конструкция якоря должна быть рассчитана так, чтобы он имел низкое ваттное сопротивление.
В целях обеспечения низкого сопротивления следует вводить в якорь большое количество меди, что может быть достигнуто исключительно путем снижения содержания железа в сердечнике. Это вызывает повышение магнитной плотности, чем в свою очередь обусловливается повышение потери в железе. Однако указанные потери являются функцией от скорости хода, и во время ускорения число оборотов мотора оказывается ниже нормального, так что эти потери не имеют столь серьезного значения, как потери в меди. Если бы конструкция данного электрического оборудования предназначалась специально для автобусов, совершающих длинные поездки, в течение которых как генератор, так и мотор должны работать наибольшую часть времени с максимальной скоростью, очевидно, было бы выгодно снижать при таких условиях потери в якоре путем применения в нем большего количества железа и меньшего количества меди.
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