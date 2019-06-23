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Пример расчета отчислений
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Бизнес — 23 Июня 2019, 12:24
Рассмотрим такой пример. Вы написали в 2011 году заявление на перевод средств пенсионных накоплений в некую управляющую компанию — пусть это будет условная управляющая компания “Ваша пенсия”. Допустим, под управлением этой УК уже были какие-то пенсионные деньги. Предположим, 31 марта 2011 года ПФР осуществит перевод ваших накоплений в эту УК. Также допустим, что по итогам 2011 года “Ваша пенсия” покажет доходность в 5%. Однако в извещении ПФР, которое вы получите летом 2012 года, доходность, скорее всего, будет ниже, поскольку накоплениями 2011 года “Ваша пенсия” управляла всего 9 месяцев года, а не полный год.
Тем не менее управляющие компании обязаны раскрывать доходность ежеквартально, при этом приводить расчеты в процентах годовых. Именно это требование, как ни парадоксально это звучит, вводит население в заблуждение, особенно в первом и во втором кварталах.
Почему так происходит? Если не вдаваться в тонкости методики расчета, которая описана в Приказе Минфина РФ от 22 августа 2005 г. N 107н, суть расчета доходности управляющих компаний сводится к определению прироста стоимости чистых активов пенсионных накоплений, очищенных от притока и оттока средств из ПФР. При этом расчеты приводятся в процентах годовых.
Приведем такой простой пример. Допустим, на 31.12.2011 г. в портфеле “Супер” управляющей компании “Супер-Пупер” находилось пенсионных накоплений на сумму 1 млрд, руб. Далее, 20.03.2012 г., стоимость чистых активов пенсионных накоплений с учетом поступлений составила 2 млрд. руб. Допустим, в этот же день ПФР осуществил перевод накоплений в эту управляющую компанию на сумму 800 млн. руб. Настало 31 марта — время подводить итоги и считать доходность. На эту дату СЧА пенсионных накоплений составила 2,1 млрд. руб.
Подсчитаем, что получилось. По методике Минфина нам необходимо сделать следующие вычисления.
> Подсчитаем коэффициент прироста пенсионных накоплений на каждую дату поступления средств, при этом поступившие средства из расчета вычитаются. Для нашей компании этот показатель будет равен 1,23.
Подсчитаем коэффициент прироста пенсионных накоплений на 31 марта —
5 дату публичной отчетности; получаем 1,054.
Подсчитаем доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений. Для этого перемножаем полученные коэффициенты и отнимаем единицу Получаем 26%5.
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