Сегодня циклевка паркета выполняется поэтапно. Однако самостоятельное выполнение реставрации натуральной древесины не рекомендовано. Она считается достаточно капризным материалом, поэтому исправление огрехов в последствии будет достаточно сложной задачей. Следует правильно выбрать мастеров и доверить подобную работу только профессионалам. Именно они способны оценить сложности и нюансы выполнения циклевки, которые не смогут заметить непрофессионалы. Прежде всего они составляют детальную смету, в которой учтены все необходимые нюансы, а также особенности предстоящих работ.

Для оптимизации расходов и полного восстановления паркетного пола, компания

предлагает потенциальным заказчикам возможность самостоятельно закупки материалов. Однако будет лучше, если вы доверите такую работу профессионалам компании-исполнителя. После приобретения требуемых материалов, выполняется подготовка напольных поверхностей. Сначала необходимо вынести или же передвинуть мебельные изделия, интерьерные элементы. Их следует укрыть пленкой, чтобы не попала пыль. Затем проверяется сам паркет и убираются все присутствующие металлические предметы, в том числе саморезы, гвозди или же булавки.

После этого поверхность обрабатывается шлифовальной машиной, на которую установлен грубый абразив Р36. Специалисты FreshParket пользуются машинкой Hummel, а труднодоступные места - углы или же околостенные пространства обрабатываются машинкой Flip. Мелкими абразивами Р100, Р80 и Р60 выполняется последующая шлифовка. Затем убираются пыль и древесные отходы с применением промышленного пылесоса. Обязательна также обработка поверхностей маслом или же лаком. Наносится несколько слоев подобных материалов, каждый из которых после сушки шлифуется. На финальной стадии профессионалы убирают и выносят оставшийся мусор и возвращают мебельные изделия на места.

Кроме механической обработки паркетные покрытия восстанавливаются с использованием лаков или же масел. Рекомендовано нанесение не менее чем трехслойного лакового покрытия. А масляных слоев должно быть не менее двух. Чтобы добиться долгосрочного результата, специалисты компании используют оригинальные составы, которые поставляются надежными производителями. От качества выбранных материалов зависит и финальная стоимость циклевки. Специалисты FreshParket применяют российские лаки, которые обходятся гораздо дешевле иностранных аналогов, но при этом считаются вполне качественными.