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Выбор участков под жилое строительство на Новой Риге

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Бизнес — 24 Июня 2019, 19:56

Подмосковье манит своими природными красотами, чистым воздухом, спокойной и размеренной жизнью. Именно поэтому многие столичные жители мечтают купить участок на Новой Риге вдалеке от стремительного ритма мегаполиса, шума и городской суеты. И это вполне реально, земля с подрядом и без продается в коттеджном поселке Мишутино. Она находится на 76 км Новорижского шоссе в 57 км от МКАДа и в 40 минутах езды от Истры.

Немного о Мишутино

Мишутино – это молодой, но стремительно развивающийся поселок. По состоянию на сегодняшний день в нем выставлено на продажу более 55 участков из 242 прямоугольных участков площадью от 8 до 15 соток с коммуникациями – электро-, газо- и водоснабжением, канализацией, есть ТВ и Интернет. Вне зависимости от того, покупаете вы землю с подрядом или без него, проблем с подключением коммуникаций по окончанию строительства дома у вас не возникнет.

Поблизости с Мишутино развита социальная инфраструктура. Есть:

  • Детские сады и школы;
  • Аптеки и поликлиники;
  • Банки;
  • Торговые центры и магазины;
  • Кафе и караоке бары;
  • Кинотеатр и другие развлекательные заведения.

Особое внимание в Мишутино уделяется спорту и развитию детей. Для этого на поселковой территории отведены целые спортивные и игровые зоны, места для пассивного и активного отдыха взрослых и детей. Наряду с автомобильными дорогами проложены велосипедные дорожки, есть пешеходные тротуары, места для катания на роликах и занятий скандинавской ходьбой. Нельзя не упомянуть об уникальном экодворике, где можно снять стресс, пообщавшись с животными, и многочисленных оздоровительных комплексах, где можно отдохнуть и душой, и телом.

Окружение

В Мишутино огромное внимание уделяется безопасности жителей и сохранности их имущества. Поэтому поселковая территория круглосуточно находится под наблюдением – видеокамеры, на въездах и выездах работают КПП. Поселок с 4 сторон окружен лесом, совсем рядом от вас:

  • Грибные места;
  • Охотничьи угодья;
  • Лесные озера и водохранилища, где в сезон можно купаться и удить рыбу;
  • Конноспортивные школы;
  • Аэроклубы;
  • Оздоровительные комплексы и бани.

Выезд на Новорижское шоссе в 500 метрах от КПП. В течение 40 минут на своем авто вы окажетесь в Истре – старинном русском городе с огромным количеством памятников истории и архитектуры.

Преимущества

Коттеджный поселок на Новорижском шоссе вобрал в себя все сильные стороны городской и загородной жизни. К преимуществам приобретения участка и начала строительства дома на Новой Риге можно отнести:

  • Чистейший воздух;
  • Отличную экологию;
  • Наличие коммуникаций;
  • Развитую инфраструктуру;
  • Удобное расположение;
  • Безопасное проживание.

Если вы решили перебраться за город, не откладывайте покупку земли в «долгий ящик». Участки на Новой Риге продаются по специальным ценам, предусмотрены акции и скидки. Их популярность с каждым днем только возрастает.



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