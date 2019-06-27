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Бизнес — 27 Июня 2019, 07:02
Новую модификацию KIA Optima можно назвать агрессивной, благородной и изысканной. Только такие характеристики лучше всего подходят инновационной модели авто КИА Оптима версии 2019 г. Оснащена она ксеноновыми фарами LED ДХО и трехсекционными светодиодными противотуманниками. Привлекает внимание динамичность силуэта и рельефность капота. Новая Оптима имеет спроектированное практически с нуля шасси, чтобы добиться большей плавности езды и предельной маневренности авто. Разработчики южнокорейского автомобильного гиганта создавали современное авто для делового человека. Официальный дилер на отечественном автомобильном рынке предлагает купить новую КИА Оптима в Москве по наиболее оптимальной стоимости.
Прежде всего необходимо отметить дизайнерское исполнение инновационной модификации Оптима. Выделяется она новой формой и множеством интереснейших деталей. Колесная база привлекает внимание своей удлиненной формой, благодаря которой дизайн авто стал значительно солидным. Кроме этого разработчикам удалось повысить комфорт и стабильность движения. Kia Optima отличается элегантной статусностью, визуальным изяществом и прекрасной маневренностью вне зависимости от состояния дорожного полотна. Кроме этого его можно назвать автомобилем настоящих победителей.
Любая из граней данного седана является идеальной. Запоминающийся и динамичный экстерьер, великолепные ходовые показатели, а также комфортабельность современного лайнера можно сравнить с путешествием бизнес-классом. Невозможно представить, чтобы КИА Оптима затерялась в столичном городском трафике или же на федеральных автомагистралях. Моментально, модель оказывается в центре внимания окружающих, привлекая их взгляды. Необходимо отметить такие элементы дизайнерского исполнения, как задняя стойка с остеклением, богатейший выбор стильных и красочных колесных дисков, а также крышку багажника, которая отличается изысканной линией.
Особого описания требуют скоростные возможности и драйв новой модификации КИА Оптима. Выбор двигателя зависит от предпочтений и потребностей будущего владельца. В зависимости от комплектации Оптима может быть оснащена бензиновыми агрегатами разных мощностей. Что же касается салона, он выделяется высокотехнологичным комфортом. Это простор, неописуемая красота и грамотная организация пространства. Поэтому любая поездка на этом седане бизнес-класса превратится в приятное приключение, которое доставит массу удовольствий. А высокотехнологичные системы обеспечат вам безопасность и высочайший комфорт.
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