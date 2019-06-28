Оформление медкнижки – быстро, просто, доступно



Медкнижка – обязательный документ, который оформляется работниками пищевой сферы, области общественного питания, торговли, сотрудниками водопроводных сооружений, организаций медицинского направления, социальных и общеобразовательных структур и т.д. Простыми словами, почти у всех работников и сотрудников должна в обязательном порядке быть действующая медкнижка. Объясняется это тем, что независимо от опыта работы, уровня квалификации и профессионализма, без этого документа специалист не будет принят ни в одну серьезную организацию. Получают медкнижку в Роспортебнадзоре. Сведения, которые в ней содержатся, – это медицинский профосмотр и гигиеническая аттестация владельца.

Оформлять книжку можно самостоятельно, но при этом придется потратить много времени на прохождение всех специалистов. Подстроиться под график приема всех специалистов в один день и в определенное время не получится. Поэтому преимущественно на это уходит не просто несколько часов, но и несколько дней, а может и недель. Лучше доверить организацию прохождения и получение медкнижки специальным компаниям, которые помогут решить вопрос быстро, недорого и официально.

Что включает в себя услуга оформление медкнижки

Учитывая то, что медицинская книжка выступает гарантией безопасности здоровья окружающих, ее оформление проводится исключительно при личном прохождении работником медицинского обследования. Что касается предоставления услуг специальных компаний в оформлении, то их смысл заключается именно в организации прохождения медобследования в оперативном порядке. Особенно выгодна такая помощь для юридических лиц, когда необходимо организовать максимально быстрое и комплексное прохождение медицинского обследования и получение медкнижек сотрудников. Это касается и вновь поступающих работников и тех, кому необходимо продлить книжки.

Преимущества обращения в специальные центры

Одно из главных преимуществ – это экономия времени. Человек, обратившийся за оформлением медкнижки, не тратит время на поиск удобного графика работы врачей. Он не стоит в очередях в поликлиниках. Человек просто в удобное для него время приходит в центр и проходит одновременно обследование у всех необходимых специалистов, в том числе здесь же сдает анализы.

Среди ряда других преимуществ можно выделить такие факторы:





все формальности по оформлению медкнижки берет на себя компания, предоставляющая услугу;





оформляется книжка в соответствии с законом, является легальной и официальной;





минимальные сроки;





лояльная ценовая политика.



