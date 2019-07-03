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Бесшовные покрытия из резиновой крошки
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Бизнес — 3 Июля 2019, 07:21
Бесшовное напольное покрытие характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами. Востребовано в разных сферах для обустройства полов не только внутри помещения, но и на открытом воздухе. На основе резинового сырья производится большинство бытовых изделий.
Состав резинового покрытия
Сырьем для бесшовного покрытия выступает резиновая крошка, которую получают путем переработки и измельчения автомобильных шин. Покрытие становится эластичным и прочным после соединения полученного сырья с клеящим составом, и дальнейшего прессования рулонных или плиточных изделий. Материал можно окрасить в любой цвет при помощи добавления красящих пигментов.
При изготовлении резинового покрытия в основном применяют однокомпонентные составы с использованием битума или полиуретана в качестве вяжущего вещества в клеевой смеси.
После соединения нужных компонентов, смесь наносится на подготовленное основание и выравнивается. Состав становится твердым в течение 12-48 часов, образуя шероховатую текстуру.
Сфера применения
Сфера использования зависит от степени измельчения резиновых автошин:
Часто покрытие встречается в детских садах, во дворах, загородных домах, парковках, гаражных помещениях или хозяйственных предприятиях. Укладка не требует специальных навыков, однако надежнее довериться опытным специалистам.
Преимущества
Перед другими разновидностями напольных покрытий, резиновое имеет ряд преимуществ:
Соблюдая инструкцию по изготовлению и укладке, напольное резиновое покрытие может прослужить не менее 10 лет.
Подробнее с бесшовным покрытием можно ознакомится на сайте vesta-ms.ru.
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