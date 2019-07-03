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Безопасное управление автомобилем

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Бизнес — 3 Июля 2019, 07:22

Как безопасно управлять автомобилем

В основном, обучение управлению автомобилем не так просто, как может показаться. Вот несколько простых, но полезных советов, как правильно управлять автомобилем и, прежде всего, делать это безопасно.

К сожалению, статистика обучения вождению показывает, что у молодых водителей риск серьезных аварий более чем в 3 раза выше, чем у более опытных автолюбителей. Чтобы не быть частью такой статистики, взгляните на хорошие советы по вождению ниже. С практикой можно значительно уменьшить риски.

Если все же ДТП на дороге произошло, вовремя оформленная страховка на автомобиль поможет избежать материальных убытков, связанных с выплатой ущерба пострадавшей стороне. Купить ОСАГО онлайн в Рязани можно на сайте strahovkaru.ru. Здесь вы можете найти и выбрать страховую компанию, работающую в вашем регионе, подсчитать стоимость страховки и купить ОСАГО онлайн.

Внимание. Быть готовым к тому, что происходит вокруг, важно для водителей всех уровней, а не только для тех, кто учится водить. Реакция может означать разницу между несчастным случаем или его предотвращением.

Вид на дорогу. Многие аварии случаются, потому что люди смотрят только на машину спереди. Всегда имейте видение даже вокруг автомобиля, чтобы предвидеть несчастные случаи, прежде чем они произойдут.

Безопасное расстояние. Остановка нормального автомобиля со скоростью всего 48 км/ч может занять до 13 метров. Это расстояние без учета таких факторов, как давление в шинах, влажность или скользкая дорога. Держите достаточную дистанцию между своим и автомобилем спереди и увеличивайте это пространство на более высоких скоростях.

Сложные условия. Дождь, ветер, отражение света, гравий и ночная езда — все это представляет собой неожиданную угрозу. В этих условиях всегда ездите в своей зоне комфорта и следите за указателями на дороге.

Слепые зоны. Чтобы избежать слепых зон во время смены полосы движения, всегда проверяйте зеркала перед маневром. Кроме того, можно уменьшить слепые зоны, хорошо используя боковые зеркала, которые позволяют видеть полосы рядом, по всей ширине.

Утомленное вождение, алкоголь, наркотики или рассеянность. Напиток, который содержит алкоголь, некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, наркотики или витание в облаках могут снизить внимание и замедлить рефлексы.

Ночное вождение. Отсутствие видимости делает ночное вождение опасным. Замедляйте скорость, если есть проблемы со зрением. Кроме того, немного отведите взгляд от фар и отрегулируйте зеркало заднего вида, чтобы уменьшить блики сзади.

Проселочные дороги. Они могут быть узкими и извилистыми, грубыми и полными сюрпризов, таких как большие грузовики и ямы. Следуйте указаниям дорожных знаков, не поддавайтесь искушению ехать быстро, избегайте обочин дорог и всегда будьте начеку, даже если дорога кажется спокойной.

Ремни безопасности. Эти элементы безопасности ограничивают контакт с салоном автомобиля в момент удара и распределяют усилия по большей поверхности тела, чтобы защитить от травм. Без ремня и подушки безопасности можно умереть при скорости всего 30 километров в час.



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