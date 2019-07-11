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Бизнес — 11 Июля 2019, 07:29

Если вы желаете получить микрозайм на собственную пластиковую карточку без всяких проверок кредитных историй и других формальных процедур, лучше воспользоваться онлайн-микрозаймом. Это наиболее современный, востребованный и популярный финансовый продукт. Для его оформления вам не понадобиться даже покидать собственную квартиру. Получить микрозаймы без проверки кредитной истории могут совершеннолетние граждане. Для этого потребуется лишь предоставление выбранной МФО паспортных данных. Бывают исключения, когда финансовые организации требуют дополнительную документацию. 

Благодаря высокой лояльности сервисов получение микрозайма сегодня возможно без предъявления кредитных историй. Это не означает, что микрофинансовые организации раздают деньги направо и налево, не проверяя платежеспособности клиентов. Однако используются для подобных проверок различные методики. Среди них в практике используется три способа. Проверка вручную позволяет менеджерам проанализировать потенциального заемщика по таким параметрам, как постоянный источник дохода, место регистрации, а также гражданство. Скоринг подразумевает дистанционную проверку. Это программные продукты, способные проанализировать клиента по различным параметрам. Именно они и позволяют сформировать ответ в считанные минуты. МФО также используют смешанный метод. После подачи онлайн-заявки клиенты отвечают на определенные вопросы менеджера организации. На основании полученной информации МФО выносит предварительное решение. Затем заемщик должен посетить филиал МФО и побеседовать со специалистом, после чего выносится окончательный вердикт. 

Сегодня онлайн-микрозаймы https://online-microzaymi.ru/ являются экономичным, простым и безопасным путем получения необходимой суммы. Реклама многочисленных финансовых интернет-сервисов гласит о предоставлении микрозаймов всего за считанные минуты. При этом условия они предлагают вполне выгодные. Однако всегда найдутся люди, имеющие опыт банковского кредитования и получившие отказ, которые скептически относятся к альтернативным предложениям. Они ошибочно полагают, что микрофинансовые организации предоставляют услуги нелегально и вводят клиентуру в заблуждение. 

Каждая микрофинансовая компания, предоставляющая срочные микрозаймы, согласно действующим нормам законодательства должны в обязательном порядке пройти процедуру регистрации, получая при этом необходимую лицензионную документацию. Без нее они не имеют права деятельности в данном сегменте финансового рынка. Реестр МФО приведен на официальном веб-ресурсе Центробанка страны. Даже если вы воспользуетесь услугами такой организации через интернет, она должна предъявить достоверную и полную информацию по поводу основных нюансов сотрудничества, правил взаимодействия с клиентурой и т.д. 

Множество ведущих МФО сегодня имеют собственные колл-центры, предоставляющие консультационные услуги круглосуточно. При выборе кредитора лучше остановиться на крупных сервисов, имеющих свои службы по взысканию задолженности. Тогда в случае просрочки вы будете иметь дело с сотрудниками компании. Что же касается мелких МФО, они сразу же обращаются к коллекторским агентствам, отличающимся своей жесткостью и нечеловечным отношением. Учитывая все перечисленные нюансы, вы сумеете получить требуемую сумму на наиболее выгодных для вас условиях и даже в случаях осложнения, сможете легко выйти из неблагоприятной ситуации.
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