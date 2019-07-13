Корпоративное обучение английскому языку от Wall Street English: будьте вне конкуренции!

Современный бизнес очень трудно представить без английского языка –происхождение слова «бизнес» говорит само за себя. Если вы хотите видеть свою компанию успешной и конкурентоспособной на мировом рынке, вам необходима команда, умеющая вести диалог с зарубежными партнерами без помощи переводчика. Это – показатель настоящего профессионализма сотрудников организации.

Многие компании имеют настолько плотный рабочий график, что наличие времени для обучения языку встает под вопросом. Но это не является причиной отлагательств в совершенствовании команды! Школа Wall Street English предлагает гибкий график, в котором процесс корпоративного обучения подстраивается под индивидуальные запросы компании.

Это удобно: вам предоставлен выбор в посещении групповых или индивидуальных занятий прямо в офисе вашей компании или в любом из центров Wall Street English. Расписание составляется индивидуально в зависимости от ваших потребностей.

Школа Wall Street English предлагает для изучения на выбор один из 8 корпоративных курсов. В учебных пособиях каждого курса вы найдете много полезного материала с самыми актуальными темами в мире бизнеса.

Market Leader — одна из самых популярных учебных программ делового английского в Wall Street English. Отзывы студентов, прошедших этот курс, характеризуют ее как самую востребованную и интенсивную программу по изучению бизнес-лексики. Это не удивительно: программа данного курса соответствует стандартам системы Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, и безусловно является идеальным решением для изучения делового английского.

Курс Market Leader состоит из 8 уровней – каждый представляет собой 30 занятий по 90 минут. Длительность и частота курса полностью зависит от возможностей вашей компании.

С этим курсом вас ждет насыщенный учебный план, в который входят:

чтение текстов из «Файнэншл Таймс» и другой международной деловой периодики;

доступ к обучающей электронной платформе;

основные навыки делового общения с учетом культурных особенностей собеседника

активная практика делового английского.

На этом курсе вы изучите лексику по следующим темам:

закупки и продажи;

управление персоналом;

деловая этика;

презентации;

телефонные переговоры;

интервью.

Составьте свой удобный график для корпоративного обучения!

Сделайте свою команду лидером в мире бизнеса вместе с Wall Street English!