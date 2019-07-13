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Корпоративное обучение английскому языку от Wall Street English: будьте вне конкуренции!

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Бизнес — 13 Июля 2019, 11:38

Современный бизнес очень трудно представить без английского языка –происхождение слова «бизнес» говорит само за себя. Если вы хотите видеть свою компанию успешной и конкурентоспособной на мировом рынке, вам необходима команда, умеющая вести диалог с зарубежными партнерами без помощи переводчика. Это – показатель настоящего профессионализма сотрудников организации.

Многие компании имеют настолько плотный рабочий график, что наличие времени для обучения языку встает под вопросом. Но это не является причиной отлагательств в совершенствовании команды! Школа Wall Street English предлагает гибкий график, в котором процесс корпоративного обучения подстраивается под индивидуальные запросы компании.

Это удобно: вам предоставлен выбор в посещении групповых или индивидуальных занятий прямо в офисе вашей компании или в любом из центров Wall Street English. Расписание составляется индивидуально в зависимости от ваших потребностей.

Школа Wall Street English предлагает для изучения на выбор один из 8 корпоративных курсов. В учебных пособиях каждого курса вы найдете много полезного материала с самыми актуальными темами в мире бизнеса.

Market Leader — одна из самых популярных учебных программ делового английского в Wall Street English. Отзывы студентов, прошедших этот курс, характеризуют ее как самую востребованную и интенсивную программу по изучению бизнес-лексики. Это не удивительно: программа данного курса соответствует стандартам системы Общеевропейских компетенций владения иностранным языком, и безусловно является идеальным решением для изучения делового английского.

Курс Market Leader состоит из 8 уровней – каждый представляет собой 30 занятий по 90 минут. Длительность и частота курса полностью зависит от возможностей вашей компании.

С этим курсом вас ждет насыщенный учебный план, в который входят:

  • чтение текстов из «Файнэншл Таймс» и другой международной деловой периодики;
  • доступ к обучающей электронной платформе;
  • основные навыки делового общения с учетом культурных особенностей собеседника
  • активная практика делового английского.

На этом курсе вы изучите лексику по следующим темам:

  • закупки и продажи;
  • управление персоналом;
  • деловая этика;
  • презентации;
  • телефонные переговоры;
  • интервью.

Составьте свой удобный график для корпоративного обучения!

Сделайте свою команду лидером в мире бизнеса вместе с Wall Street English!



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