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Поливинилхлорид – чистая вода в нашем доме

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Бизнес — 17 Июля 2019, 20:38

Про недостатки стальных труб знает каждый, вода со ржавчиной из крана стала обыденным явлением. Поэтому не удивительно, что с появлением пластиковых труб начался активный процесс замены водопроводных и технических магистралей из стали на аналоги из полимеров. А в новостройках полимерные системы применяются повсеместно для отопления, водоснабжения и канализации.

Водопровод из ПВХ

Поливинилхлорид, довольно долго находился под подозрением, как возможный источник опасного загрязнителя из группы диоксинов. В итоге ученым удалось реабилитировать недорогой полимер с целым букетом полезных качеств:

  • экологическая чистота;
  • технологичность и разнообразие в применении;
  • один из самых низких среди полимеров коэффициент теплового расширения;
  • непроницаемость для кислорода;
  • небольшой вес изделий;

ПВХ, наряду с полиэтиленом (ПЭ) и полипропиленом (ПП), является основным материалом для производства комплектующих трубопроводов. Пластиковые трубы из поливинилхлорида выпускаются как для бытового применения, так и для промышленных систем, транспортирующих самые разные жидкости и газы.

Водопроводные трубы ПВХ могут использоваться при рабочей температуре не выше 60°C, такое ограничение определило их сферу применения в строительной отрасли – сооружение систем холодного водоснабжения. Водопровод, смонтированный из таких труб, не оказывает никакого влияния на качество воды, более того, материал, препятствуя проникновению кислорода, оказывает угнетающее действие на микроорганизмы. Химическая инертность поливинилхлорида исключает появление в воде опасных соединений.

Немаловажными аргументами в пользу ПВХ можно считать и такие свойства материала, как устойчивость УФ-излучению, правда это свойство имеет только окрашенный полимер, и минимальное термическое изменение размера. Стойкость к ультрафиолету позволяет монтировать трубопроводы вне помещения без траншей, например, для сезонного использования или для сооружений систем полива. А отсутствие значительных изменений линейных размеров при температурных перепадах, дает возможность обходиться без компенсирующих устройств.

Склеенная магистраль

Наиболее распространенным вариантом соединения труб ПВХ является химическая сварка – склеивание. Монтаж осуществляется горячим или холодным способом, для каждого из этих способов используется определенный состав. При горячем склеивании поверхности покрываются специальным составом и нагреваются паяльником или строительным феном, после чего конец трубы вставляется в раструб, на «схватывание» необходимо полчаса, полная полимеризация стыка занимает около суток.

При холодном способе используется другой компаунд, клеевые трубы соединяются без дополнительного оборудования. Поверхности обрабатываются составом и стыкуются, процесс схватывания занимает не более 4 минут, эксплуатация возможна через сутки. Клеевые составы у разных производителей могут сильно отличаться, поэтому гарантированную надежность имеют трубопроводы, в которых использованы комплектующие и компаунды одного производителя. Например, концерн FIP наряду с клеевыми трубами различных размеров производит весь спектр фитингов и сопутствующих материалов, в том числе и различные клеевые составы для химической сварки ПВХ.



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