Русский Фейерверк

В основе фейерверочных изделий используются разнообразные пиротехнические составы. Они представляют собой смеси окислителей с горючими веществами. Такие составы легко воспламеняются и ярко горят. Следовательно, любой вид фейерверка считается огнеопасным изделием, требующими повышенного внимания со стороны запускающего его пользователя. Сегодня бытует мнение, что в фейерверках не содержатся взрывчатые вещества. Большая часть таких изделий воспламеняется через тонкий и длинный фитиль. Горит такой фитиль со скоростью три-пять мм в секунду. Обычным временем горения фитиля считается десять-пятнадцать сек., сразу же после запуска изделия.

По причине горящих элементов, разлета фрагментов или же движения самого изделия, в практике используется термин опасная зона. Таковой считается радиус, внутри которого нахождение в процессе работы фейерверка может быть опасным. Нарушающие такое правило люди могут получить ущерб, телесные повреждения или же травмы. Опасный радиус определяется в зависимости от типа изделия и варьируется между пятью и тридцатью м. Профессиональные изделия имеют опасную зону от пятидесяти до семидесяти м. Уже девять лет существует технический регламент, разрешающий использованием фейерверка исключительно под открытым небом. На каждое бытовое изделие нанесены правила использование.

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