Самые частые проблемы с велосипедом – ремонтировать самому или обращаться к мастеру?

Современная велотехника может быть довольно сложной и домашний ремонт велосипедов не всегда оправдан, так как в некоторых случаях неквалифицированное вмешательство только усугубляет проблему. Тем не менее, целый ряд неисправностей владелец способен устранить самостоятельно, для чего потребуется – минимальный опыт работы с техникой, желание и простейший набор инструментов.

Неисправности колес

Колеса несут основную нагрузку при движении, поэтому и технические накладки с ними случаются чаще всего. Наиболее распространенная неисправность – прокол камеры, для определения места утечки воздуха потребуется демонтаж, но прежде чем к нему приступить, стоит проверить ниппель посредством нанесения капельки жидкости, она начнет пузыриться, если есть утечка. Самый распространенный вариант ниппеля для велосипеда – Schrader (автомобильный), его легко заменить на новый с использованием специального ключа, интегрированного в металлический колпачок.

Если ниппель исправен, то проверяется камера, ее погружают в воду и накачивают, пузыри воздуха укажут на место прокола. В велоаптечке найдется все необходимое для наклеивания латки. Частые проколы могут иметь две причины – посторонний острый предмет в покрышке или износ ободной ленты.

Быстрая остановка колеса при свободном вращении – сигнал к проверке тормозной системы или уровня затяжки подшипников втулки. Регулировку и переборку втулки рекомендуется доверить механику веломастерской (http://www.euroveloset.ru/remont-velosipedov/). Стук и скрежет втулок и каретки в сочетании с люфтом также требуют вмешательства профессионалов.

Тормоза и цепь

У ободных тормозов постоянное касание обода одной колодкой говорит о неправильной установке колеса или нарушенном балансе рычагов. Первая проблема решается переустановкой с отпуском и последующей затяжкой эксцентрика, для решения второй необходима регулировка. Отсутствие эффективного торможения, даже если тормозная ручка упирается в руль – явный признак изношенности колодок, если это не так, то необходимо подтянуть приводной тросик. Торможение может ухудшиться и при попадании на тормозную поверхность масла.

Если обод или тормозной диск частично задевает колодку, то, как правило, требуется правка «восьмерки» или замена гнутого диска. Выправить обод самостоятельно не всегда удается, лучше справиться с данной процедурой веломастерская.

Цепь, переключение передач и руль

Сильный износ кассет и цепи при увеличении нагрузки провоцируют рывки и соскакивание цепи, лечится такая «болезнь» заменой, отработавших свой срок, деталей. Если состояние звездочек, кассет и цепи нормальное, то слетает цепь по причине неправильной настройки.

Задержка при переключении или отсутствие переключения скоростей могут быть последствием неправильной настройки или иметь более прозаическую причину – грязь и ржавчина в рубашке тросика, тросик можно попробовать смазать, но лучше заменить. Еще один вариант неисправности – нарушение геометрии «петуха» – кронштейна заднего переключателя, в результате чего плоскости колеса и переключателя расположены под углом друг к другу. Если изгиб кронштейна небольшой, то можно попытаться его выпрямить, в противном случае нужна замена.

Стук в руле при езде по неровностям бывает при неотрегулированной рулевой колонке, привести колонку в порядок можно собственными руками при наличии минимальных навыков и соответствующих инструментов. Совсем другое дело, если причина стука – изношенные амортизаторы вилки, они ремонтируются в велосервисе или меняются на новые.

Самостоятельный ремонт велосипеда должен производиться, только в том случае, если владелец уверен в своих силах и имеет представление об устройстве техники. Если навыки и знания отсутствуют, то все мероприятия по ремонту и обслуживанию лучше доверить сервисной мастерской.