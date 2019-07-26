Лазерная резка металлопроката

Promex предлагает потенциальной клиентуре услуги высококачественной лазерной резки металлопроката. Компания выполняет как разовые заказы, также и выпуск серийной продукции. Предприятие оснащено суперсовременным лазерным оборудованием, позволяя сохранять минимальные тарифы на данную услугу. А складываются такие тарифы в зависимости от разных параметров. Специалисты учитывают сложность заказа, тип обрабатываемого металла, особенности заготовок или же количество деталей. Чтобы оценить затраты в точности, заказчик должен воспользоваться услугами менеджеров Промэкс, обсуждая с ним детали заказа и согласовывая необходимые параметры изделий.

Выполняется

высококвалифицированными мастерами компании, имеющими многолетний опыт. Основной положительной чертой данной методики резки является получение высококачественных заготовок в минимальный промежуток времени. При этом большие материальные затраты на такие работы не требуются. Также лазерная обработка металлопроката позволяет достичь высокой скорости раскроя. Управляется процесс просто с использованием цифровых контроллеров. Также подобная обработка отличается минимальным показателем погрешности, которая не достигает даже 0.05 мм. Это особо важный момент для точного приборостроения и машиностроения.

При лазерной резке прямая линия реза выполняется без всяких отклонений. Углы данный метод позволяет обрабатывать качественно, без значительных шероховатостей или же иных дефектов. Окалина, нежелательная для тонколистового металла полностью отсутствует. Лазерный способ позволяет создавать отверстия минимального диаметра. А полученный результат можно повторять в автоматическом режиме. Так что серийное производство может быть налажено с минимальными затратами. Сама резка выполняется мощным лазерным лучом, который сконцентрирован на металлической поверхности. Благодаря значительному скоплению энергии, резка может быть выполнена различных видов металлов, вне зависимости от их теплофизических свойств.

Лазерная резка листового металлопроката исключает механические воздействия на сырьевой материал. Кроме этого достигается точное соблюдение заданных параметров. Благодаря этому порча сырьевых заготовок в подобном деле исключается. Лазер позволяет мастерам создавать мельчайшие микроотверстия или же разрезы. Благодаря этом обеспечивается максимально оперативное производство мелких заготовок или же деталей. Также Промекс предлагает заинтересованной клиентуре услуги лазерной гравировки, которая необходима для нанесения маркировки на готовые металлические детали.