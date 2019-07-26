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Технология стыковки конвейерной ленты – какие материалы использовать?

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Бизнес — 26 Июля 2019, 15:13

Надёжность стыка конвейерной ленты зависит не только от квалификации персонала, выполняющего работу, но и от качества используемых материалов. Изготовление или ремонт стыкового соединения – причина простоя конвейера в 60 % случаев. Наиболее распространённые дефекты, требующие склейки или перестыковки: чрезмерное растяжение полотна, его разрывы, порезы, отслоение обкладки, расщепление бортов или другие механические повреждения.


Как выполняется стыковка транспортерной ленты

Стыковка транспортерного полотна проводится с помощью механического соединения, холодной или горячей вулканизации. В последнем случае каждый край конвейерной ленты послойно разделывается (расщепляется) и промазывается специальным составом. Далее торцы изделия совмещаются встык и помещаются под специальный пресс при высокой температуре. Этот метод позволяет сформировать цельное полотно с однородной структурой, а места склейки не уступают по прочности другим участкам изделия. Процесс отличается продолжительностью и трудоёмкостью.

Холодная вулканизация не требует специального оборудования, отличается меньшей сложностью и выполняется быстрее. Расслоённые края изделия соединяются с помощью специального клея при комнатной температуре. Устойчивость к разрыву для такого стыка составляет 70 % от прочности полотна. Для удачной стыковки температура воздуха должна превышать 5 градусов, а влажность – не опускаться ниже точки росы. Перед ремонтом торцы должны быть очищены от пыли и других загрязнений.

Метод механической стыковки не требует расщепления краёв полотна, применения прессов. Его можно использовать при любой температуре, влажности и запылённости окружающей среды. Соединение может быть разъёмным или разъёмным.

Материалы, необходимые для разных типов вулканизации

Вулканизирующие клея производятся на основе синтетических полимеров: полихлоропрена, кремнийорганических соединений, каучуков. Они работают в двух температурных диапазонах:

  • 140-150 градусов;
  • 25-30 градусов (для самовулканизирующихся составов).

Клея, способные вулканизировать каучук при комнатной температуре, содержат ускорители. Вулканизирующие составы без серы пригодны к более длительному хранению.

Для соединения конвейерных лент «горячим» методом необходимы такие материалы:

  • клей;
  • сырая прослоечная и обкладочная резина;
  • прорезиненная ткань для усиления стыка двуслойной конвейерной ленты;
  • силиконовая бумага для защиты нагревательных элементов пресса от прилипания резины.

Материалы для холодной склейки включают:

  • одно- или двухкомпонентный самовулканизующий клей;
  • очистительную жидкость;
  • стыковочные полосы или ремонтные заплаты (накладки с контактным слоем).

Приобрести необходимые материалы для стыковки транспортерной ленты можно на сайте компании «Русбелт», которая занимается не только продажей комплектующих, но и ремонтом и обслуживанием конвейерного оборудования. Каталог материалов для стыковки и футеровки включает очистители, клеевые составы, грунтовку, футеровочную и обкладочную резин и другие расходники.



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