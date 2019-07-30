Уборка магазинов

Владельцам столичных и областных супермаркетов или же магазинов Легис Клининг предлагает сервис профессиональной уборки. Высококвалифицированные сотрудники компании регулярно проходят специальную переподготовку, имея огромнейший опыт по выполнению уборки разной сложности. Предоставляется сервис по договорной документации и гарантийным обязательствам. Команда компании придерживается персонального подхода к обслуживанию, позволяющему повысить эффективность клининга, а также доверие заказчиков.

Выполняется

с максимальным внимание к чистоте и порядку. Одной из причин загрязнения подобных объектов является постоянный поток потребителей. Справиться с такими загрязнениями смогут исключительно профессиональные клининговые комппании. Чтобы поддерживать необходимый микроклимат и соблюсти гигиенические нормы, нужно провести различные работы. С потолочных и настенных поверхностей необходимо убрать пыль, протереть их. Полы убираются с использованием влажного или же сухого методов. Зеркала, витрины или же окна моются и сушатся. А мебельные изделия протираются и полируются.

В санитарных отсеках или же помещениях необходимо выполнение дезинфекции. Напольные покрытия подвергаются химчистке. Мусор собирается раздельно и выносится самими клинерами. Сотрудники Легис Клининг также занимаются уборкой прилегающих к супермаркетов территорий, в том числе автопарковок, подъездов или же подходов. Промышленные альпинисты занимаются и высотными работами по мойке фасадных поверхностей. Зимой они выполняют уборку снега. Подобные услуги заказываются в подрядных организациях Легис Клиниг, которые имеют соответствующий штат. В договорной документации указываются режим выполнения клининговых работ, а также тарифы.

Кроме помещений супермаркетов специалистами компании осуществляется и

. Абонентский сервис по клинингу объединяет различные режимы работы. Определяется данный параметр после изучения техзадания персоналом компании. В зависимости от параметров, указанных заказчиков уборка может быть поддерживающей. Данный вид услуги подразумевает проведение клининга всего за один рабочий день, без неудобств для персонала или же посетителей. Комплексная чистка означает проведение уборки до начала или же после истечения рабочих часов. Такой формат чаще всего заказывают владельцы объектов, в которых отмечаются большие потоки посетителей.

Генеральная уборка требуется любому торговому объекту, вне зависимости от показателей посещаемости, занимаемой площади или же штата. Рекомендовано проведение таких работ раз в течение одного или же двух месяцев. Круглосуточным супермаркетам Легис Клининг предлагает выделение отдельных часов или же всего дня на выполнение генерального клининга. Объект в это время должен быть закрыт для посетителей. Еще одним видом услуги является послестроительный клининг, подразумевающий качественную уборку после сдачи объекта застройщиком или же после отделки. В время такого клининга выполняется сбор и дальнейшая утилизация строительного мусора. На данную услугу действует почасовый тариф.