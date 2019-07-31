Карлос Кайзер - футболист, не сыгравший ни одного матча

В современном футболе, любой клуб имеет реальную возможность точно проверить, насколько перспективен тот или иной игрок, какая у него результативность, какие есть сильные слабые стороны. В 80-х же годах подобной возможности не было, и за счет этого многие клубы делали больше ошибки, приобретая игроков с явными проблемами и недостатками. Явным примером этому послужил футболист Карлос Кайзер, который не провел на поле ни единого матча.





Карлос Кайзер – история афериста

Данный персонаж, называющий себя профессиональным футболистом, поиграл в таких клубах, как: “Ботафого”, “Фламенго”, “Васка да Гама” и “Флуминенсе”. Кроме этого, он активно играл в лигах США, Саудовской Аравии, Мексике и так далее, на которые имеются пари в линии букмекерской конторы Винлайн.

Конечно, назвать это выступлениями очень трудно. Несмотря на пребывание во всех этих клубах он не появился на футбольном поле ни единого раза. Он присутствовал в этих коллективах лишь формально, из-за чего его и принято читать знаковым и одним из самых талантливых аферистов в истории футбола.

Это сейчас букмекерские организации и множество служб следит за каждым игроком, и вы даже можете сделать ставку в Париматч на индивидуальные успехи отдельного футболиста. Но в те времена, при заключении соглашений между клубами, во многом играла роль слухов.

Каким образом ему удавались аферы?!

Если сейчас, скауты и селекционеры имеют возможность ознакомиться со всеми характеристиками и возможностями игрока онлайн, то в восьмидесятые годы было гораздо проще приукрашивать данные того или иного игрока. Именно на это бразилец Карлос Кайзер и делал огромный акцент в своих махинациях.





Суть его махинаций была следующей, главной задачей на первом этапе было знакомство с авторитетными игроками. Далее, по их же советам ему оставалось лишь показать тренеру, что он действительно что-то может. Зачастую, таких поверхностных возможностей хватало для заключения краткосрочного соглашения. Особенность бразильца заключалась в том, что он умел четко и грамотно демонстрировать образ звезды. Даже не видя его на футбольном поле, все были уверены, что он действительно хорош и превозносили его на высочайший уровень.

Нередко Карлос примерял на себе образы других футболистов. Одним из таких примеров можно назвать образ Ренато Гаушо, с которым часто путали Карлоса Кайзера. Его называли истинным мастером перевоплощения, что собственно и позволяло проделывать те самые удачные махинации.

Создание образа звезды

Многие могут задаться вопросом, как клубы покупали игрока, даже не глядя на фрагменты его игры. Ответ на этот вопрос очень прост, Кайзер умел присваивать себе голы других игроков. Его любимчиком на тот момент был Энрике, который был внешне крайне похож на бразильского афериста. Тот даже сделал себе схожую прическу, а учитывая схожую комплекцию, в плохом разрешении на видео создавалось впечатление, что на поле бегает действительно Карлос.

Несмотря на свое умение обманывать, Кайзер никогда не вредил своими махинациями обычным людям. Он не пытался приникнуть на крутые стадионы, его задача сводилась к тому, чтобы быть формальным футболистом и на бумаге это выглядело именно так.

Показательным является тот факт, что сейчас в интернете можно найти о Карлосе Энрике Рапосо Кайзере не только книги, а еще и документальный фильм. Мало того, в этой киноленте приняли участие еще и реальные звезды, которые в свое время стали жертвами его афер. Речь идет о таких игроках, как: Бебето, Ренато Гаушо, Карлос Алберто и так далее.

Заключение

Как бы оно ни было, этот персонаж действительно записал свое имя в историю мирового футбола. Будучи обыкновенным человеком, ему удалось создать образ звезды, в который поверили многие клубы. Хоть он так и не появился на футбольном поле, десятки тысяч человек говорили о том, насколько он хорош.

Но и здесь стоит сделать поправку, несмотря на все эти махинации, футболистом Карлос Кайзер по факту так и не был. Это была лишь своеобразная иллюзия, принесшая ему узнаваемость и большие деньги. Хотя сам Карлос никогда и не говорил о том, что преследовал какие-то другие цели.