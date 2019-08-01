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Стиральные машины: почему «Малютка» не сходит со сцены
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Бизнес — 1 Августа 2019, 07:23
Стиральные машины: почему «Малютка» не сходит со сцены
Производители бытовой техники предлагают широкий ассортимент автоматических стиральных машин. Стильные и современные модели справляются с самыми разными типами ткани, умеют хорошо полоскать и сушить белье. Все это выполняется без активного участия человека: достаточно засыпать порошок, загрузить вещи и запустить программу. Неудивительно, что все стремятся купить стиральную машину автомат, которая позволяет экономить массу личного времени. Несмотря на это, в продаже всегда можно найти компактные «Малютки» активаторного типа. Они существенно отличаются от автоматов, требуют постоянного внимания к процессу стирки, но все равно остаются востребованным товаром. В чем причина высокого спроса на эту технику?
Преимущества стиральных машин «Малютка»
Главное преимущество машин этого типа – мобильность. Компактные размеры и небольшой вес позволяют без труда перевозить технику в автомобиле, хранить на балконе или найти место в малогабаритной квартире. Именно по этой причине стиральная машина «Малютка» является обязательной техникой на даче, в квартире студента. Среди других преимуществ:
«Малютка» не требует подключения к постоянной подаче холодной воды и к канализации. С помощью этой техники можно организовать стирку даже на улице, главное, чтобы был доступ к электроэнергии.
Активаторные стиральные машины менее комфортны в эксплуатации, чем автоматы, но на даче не всегда есть возможность подключиться к постоянному источнику воды и организовать слив в централизованную канализацию. Альтернативе «Малютке» в сложной ситуации нет! Стоит добавить, что у техники низкая цена, что делает ее доступной не только дачникам, но и студентам, малообеспеченным гражданам.
Недостатки «Малютки»
Главный недостаток стиральных машин этого типа – низкая производительность. Загрузка большей части моделей от 1 до 3 кг белья, конечно, несколько циклов и справиться можно с любыми объемами, но постирать плед или пуховик в «Малютке» не возможно. К счастью, дачников, которые являются основными покупателями этих стиральных машин, большинство из указанных проблем просто не интересует. «Малютка» позволяет содержать постельное белье и одежду в чистоте, делая визиты в город не такими актуальными.
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