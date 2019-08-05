Нашествие светских львиц прямо пропорционально экономическому спаду страны?

Большинство людей, листая страницы модных журналов с восхищением и даже завистью смотрят на дам из высшего общества (коими они себя сами считают). В число светских львиц теперь входят даже бывшие эскортницы, стрипухи, дешевые актрисульки, которым посчастливилось встретить, скорее всего на своем же рабочем месте, богатея и охмурить его. Теперь в соболях и норках, наряжая своих собачек в бриллианты – они являются кумиром молодежи и объектом подражания. Войти в этот круг не сложно. Проходной билет —уровень достатка, а путь его получения никого не интересует.

Существует еще одна каста людей, пробившихся в высшее общество (хотя ей богу почему они именуют себя высшим так и не понятно). Этот не легкий путь прошла Виктория Борисевич – жена Антона Борисевича, бывшего помощника министра финансов Российской Федерации. Еще в 2009 году, не проработав ни дня (об этом свидетельствует девственная трудовая книга), доходы этой особы ставили 30,2 миллиона рублей. Это же какими талантами обладает госпожа Борисевич что зарабатывает такие деньжищи и какие именно труды не фиксируют в трудовой книге? Напомним, что муж на то время работавший помощником Алексея Кудрина, при этом заработал всего 1 миллион за год. Такой доход – 30,2 миллиона Борисевич получила единожды. Совпадение, или муженек отмывает свои нетрудовые доходы, а жена как верная соратница делит все тяготы, причём большую их часть берет на себя?

Сделал себя сам или «сделал» бюджет?

Кто-то верит, что ни государственная служба, ни должность второго лица в государственной лизинговой компании ГТЛК никоим образом не повлияли на состояние семьи Борисевич? Не смущает что пальму первенства по обанкрочиванию регионов России получил Борисевич. Еще в 2009 году Московская область была признана регионом-банкротом. Но как же эта семья продолжает улыбаться с обложек глянцевых журналов? – Учитесь выбирать себе соратников. Новоиспеченный швейцарец Вадим Кебец не один раз помогал семейству уходить от не только слепой, но и видимо глухонемой фемиды РФ. Еще бы, не каждый согласится оформлять на себя чужие компании, особенно когда через них идёт отмывает громадных бюджетных средств. Немаловажную роль в таком везении играет то, что господин Борисевич господин не амбициозный, он везде на месте второго человека – заместитель, вице-президент, помощник, а значит человек подневольный. Так и всплывает картинка: семья Борисевич в сопельках и слезках и образ начальника-тирана, который чуть ли не под дулом пистолета заставляет грабить русскую казну и распихивать злосчастные деньжищи по бездонным карманам дорогих костюмов от модельеров буржуйских.

Дама полусвета – это вовсе не престиж!

Вернемся же к «даме полусвета» (более ранее обозначение понятия «светская львица»). Икона стиля и кусок элитарной верхушки России, гражданка Виктория Борисевич в том же далеком 2010 году получила в дар от своего мужа 4 квартиры общей площадью более 800 метров квадратных, после чего продала одну из них, самую дорогую, Елене Шубиной – жене Вадима Кебеца. А в 2013 году эта квартира на Большой Якиманке была обратно продана Виктории Борисевич. Все это напоминает настольную игру в монополию, только в отличии от забавы для нищебродов, играют отнюдь не картонными карточками и фишками. По семейной традиции четы Борисевич кульбит с недвижимостью никоим образом не отразился в налоговой декларации. Доходов у Виктории по-прежнему не было, но зачем ей зарабатывать, если муж с этим неплохо справлялся? Да и хватало ей на карманные расходы 30 миллионов, полученных в 2009 году от компаний КИТ-ФИНАНС и двух оффшорных компаний ФЛИСТАН ГЛОБАЛ ИНК и AVERS INVEST & FINANSE INC, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Затем появляются компании Villa Finca (Франция) и фонд BF Foundation (Панама), которые используются для владения иностранной недвижимостью и решений сопутствующих вопросов бизнеса партнеров. И все это вовремя пребывания на государственном посту Антона Борисевича.

Переоценка ценностей

Виктория Борисевич подолгу повествует со страниц светской хроники то о фантастическом круизе в Антарктиду, то о том как светить лицом на модных показах в России, Каннах и прочих точках слета дам полусвета. Кстати на кинофестиваль их вороватого Антона с супругой пригласили Dior и Bottega . На поездку вероятно отщипнули мизерный кусочек от сверхприбыльной сделки по покупке 30 буровых установок. Управляя госкомпанией «ВТБ-лизинг», Борисевич почему-то не смог купить буровые установки напрямую у производителя, а решил заказать их через посредника. И что ж вы думаете? посредником стала одна из кипрских оффшорных компаний друзей Борисевич. В результате этих махинаций государственная казна потеряла 160 млн $, и это все на разнице цен. После содеянного, хитрый Борисевич мало того, что не ушел на дно, а еще отправился работать помощником министра финансов Алексея Кудина. Теперь то он сможет воровать с еще большим размахом!

Многоуважаемый Антон Владимирович выйдя сухим из воды после скандала с буровыми установками оказался как всегда не только предприимчивым, но и весьма везучим. Как ловко он дистанцировался от громкого уголовного дела открытого в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его заместителя Валерия Носова! Да-да, то самое дело компании РИГРУПП, поставившей на грань банкротства целый регион - Московскую область! И это при том что у правоохранительных органов были сведения о том что в числе руководителей контролируемой Носовым швейцарской компании Trivalent Advisors SA (владельца блокирующего пакета акций ООО "РИГРУПП") были партнер Борисевича Вадим Кебец ,а позднее Владимир Еременко, которые действовали под контролем Борисевича. Совершенно не укладывается в голове как Антон Владимирович мог не знать об отлаживании целенаправленных потоков денежных средств по направлению государство-офшорные компании-карманы. В итоге Носов уже практически десять лет как за решеткой, Кузнецова в кандалах привезли из Франции в Россию, а Борисевич отлично себя чувствует на свободе . И где здесь справедливость?

На вопросы журналистов о том где взялись деньги на недешевые поездки и шикарные наряды, Виктория Борисевич говорит, что работает и она, и муж. Кто же спорит, вы попробуйте-то столько наворовать, а потом тратить, по оффшорам распихивать, продавать и перепродавать квартиры - не позавидуешь! Не то что простым плебеям – никаких забот: получил, потратил быстренько и голодаешь до следующей получки. Никаких тебе изнурительных авиаперелетов, изжоги от красной икры и последствий ботокса. А еще интересней то, что, те же плебеи смотрят на семью Борисевич и восхищаются, восхищаются теми, кто ограбил их же.

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. И для справки – не спешите завидовать «дамам полусвета» = светским львицам, ведь согласно «википедии», это ироничное понятие, которое характеризует бомонд, выделяющейся тем, что посещает мероприятия (в миру именуемые тусовками), ведут праздный образ жизни и выставляют свою личную жизнь напоказ, оказываясь в эпицентре скандалов.