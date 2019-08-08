Kenzo – классика французской парфюмерии

Парфюмерия Kenzo соединяет в себе французский шик и японскую легкость, непринужденность, естественность. Более 30 лет парфюмерный дом уверенно делает мир краше, ведь этого является частью его философии. Он выпускает ароматы для мужчин и женщин, в которых кипит энергия жизни. Творения созданы для смелых, уверенных, целеустремленных людей, не боящихся показаться странными. Идеи, заложенные в основу бренда Такадой Кензо, сделали марку узнаваемой и почитаемой во всем мире.

История японского хиппи, ставшего дизайнером

Первый фирменный магазин Kenzo https://www.butik-aromatov.ru/category_48.html был открыт в Париже в 1970 году, однако этому событию предшествовала долгая история. Такада Кензо с детства увлекался пошивом одежды. Однако швеями в то время могли стать только девушки и нарушать этот порядок запрещено, поэтому по воле отца юноша поступает на факультет японской литературы. Вскоре он его бросает вопреки традициям Японии и желанию родителей, уезжает в Токио и поступает в колледж дизайна и моды. Такада стал первым мужчиной, которого приняли.

После успешного окончания обучения, в середине 60-х Кензо отправляется в Париж, где занимается стрижкой собак, ремонтами и лишь изредка творит для себя. В это время процветали хиппи, и начинающий дизайнер с удовольствием подхватил эту идею свободы. Он хотел избавить общество от строгих правил в одежде, добавить легкости, красок, позволить молодежи быть счастливой.

В его эскизах присутствовали японские мотивы, животные принты, обилие цветов – это заинтересовало модный журнал Elle. Появляются первые клиенты, а в феврале Такада открывает бутик «Японские джунгли» и проводит первый показ. Его экзотические модели взбудоражили общественность, а простой и свободный крой oversize стали глотком свежего воздуха! Спустя 8 лет дизайнер задумывается о парфюмерии, чтобы сделать образ гармоничнее.

Причудливое сочетание жанров Kenzo

Ароматы парфюмерного бренда смешивают в себе Восток и Запад, культуры, традиции, природные богатства с самого момента создания. Они пробуждают животный инстинкт в каменных джунглях города, позволяют быть собой и выходить за рамки, установленные обществом. Каждая композиция – путешествие в воображаемые миры, в которых царит веселье, юмор и бесконечный поток энергии, молодости. Свобода стала лейтмотивом всех творений компании. Всего в ассортименте более 120 звучаний.

Над созданием букетов работали легендарные парфюмеры, среди которых:

Франсис Куркджан;

Оливер Крепс;

Альберто Мориллас;

Доминик Ропион и многие другие.

Каждый из них вложил частичку своей души, обрамив ее идеями счастья, свободы, легкости и непринужденности Такады Кензо. Несмотря на то, что идейный вдохновитель давно покинул компанию, она продолжает развиваться в том же направлении, что и 30 лет назад. Духи этого экзотического бренда станут находкой для любителей натуральных природных мотивов, лишенных помпезности и нарочитой роскоши. Они просты, натуралистичны и в этом их уникальность!