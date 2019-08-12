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МОШЕННИКИ с youtube-top.com обманом вымогают деньги и не выполняют услуги!
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Августа 2019, 01:06
Внимание новый вид мошенничества в сети от команды http://youtube-top.com, имея большой спектр услуг втираются в доверие вымогают деньги в итоге в оговоренные сроки не выполняют заказ и добавляют вас в черный список!
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