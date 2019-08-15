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Дизайн-проекты квартир

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Бизнес — 15 Августа 2019, 06:56

Каждому заказчику ремонта Картель Мастеров предлагает разработку дизайн-проекта. Благодаря такому индивидуальному плану возможно полное преобразование квартиры. Профессиональные интерьерные дизайнеры компании создают эксклюзивные интерьеры с учетом индивидуальных запросов заказчика. Они учитывают половую принадлежность, привычки или же характер каждого члена семьи. На основании разных данных, составляется оптимальный проект, в котором прописаны все необходимые параметры по оформлению жилища и даже установке инженерных систем. По такой проектной документации в дальнейшем работают ремонтники. 

Некоторые домовладельцы отказываются от услуг интерьерных дизайнеров, предпочитая придумывать дизайн-проекты самостоятельно. Однако дизайн интерьера не ограничивается выбором цвета стен или же расположения мебели и оборудования. Это целый комплект документации, по которой в квартирах выполняется строительство, комплектация или же ремонт. Состоит такой комплект из схем и чертежей, по которым мастера затем будут работать, строго соблюдая приведенные в них параметры. На пальцах обычному рабочему такие нюансы не объяснишь. 

Дизайнеры Картеля Мастеров позаботятся о том, чтобы продемонстрировать вам заранее возможные изображения интерьеров. Из них можно выбрать целостную картину или же отдельные элементы интерьерного оформления. На основе ваших предпочтений специалисты компании уже приступят к разработке дизайн-проекта конкретно для вашей квартиры. В Картеле Мастеров готовы выслушать наиболее смелые пожелания заказчиков. В пример можно привести любимый фильм, клип или даже книгу. Профессионалы компании позаботятся о воплощении таких образов в реальность. Каждый обратившийся в компанию клиент получает опросный лист, после заполнения которого начинаются проектные работы. 

Следует отметить, стоимость дизайн проекта в Картеле Мастеров вполне доступная. Услуги компании также необходимы во избежание проблем с властями. Дело в том, что перепланировка требует согласования соответствующей документации в гос. органах. Узакониванию подлежат любые изменения конфигурации квартиры. Если хозяин перенесет несущую стену самостоятельно, это будет серьезным нарушением строительных норм. Ущерб будет нанесен не только ему или же соседям, но и всей конструкции. Поэтому необходимо проведение процедуры согласования перепланировки, которую грамотно выполнят специалисты Картеля Мастеров. 

Компания работает только по нормам и стандартам жилищного кодекса, который является законом. Здесь всегда уделяется внимание несущим элементам корпусов, местонахождению инженерных коммуникаций или же мокрых зон. Даже гражданам, пока еще не получившим ключи от будущей квартиры доступна услуга разработки дизайн-проекта. Для этого достаточно предоставить фотографии объекта вместе с планом, в которому будут указаны результаты замеров оконных проемов, стен, а также другие конструкционные особенности.

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