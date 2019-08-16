Выпускники и студенты Московской школы кино показали свои фильмы на «Кинотавре»

В этом году на главном национальном кинофестивале России - «Кинотавре» - были показаны лучшие работы студентов и выпускников Московской школы кино. Сразу несколько кинокартин молодых талантов увидели гости фестиваля.

30-й «Кинотавр» стал юбилейным. В 2019 году это грандиозное событие порадовало яркими и очень интересными кинокартинами от известных режиссеров. Особое место заняли и ленты студентов и выпускников МШК. Так, в программе фестиваля «Короткий метр» было представлено сразу 5 работ, а именно: «Он везет свой грузовик», «Кальмар», «Думай позитивно!», «Бег» и «Красиво жить».

Фильмы создавались, как совместные проекты студентов всех образовательных программ школы. Всего было подано 417 заявок, но на фестиваль попали 26 самых лучших кинолент.

Особое место заняла работа выпускницы «Операторского искусства» Татьяны Маковской (Колядко). Она представила фильм в деловой программе на показе Work-in-progress.

Картина Ксении Зуевой «Вмешательство» была представлена 10 июня. Эта лента, в которой главную роль исполнила Анна Чиповская, выйдет на большие экраны в 2020 году.

Еще одним главным событием «Кинотавра» стал Форум киношкол, который прошел 12 июня на главной площадке фестиваля. Московская школа кино – это одно из первых образовательных заведений Росси, которое приняло участие в форуме вместе с другими лидерами отечественного кинообразования. На мероприятии директор МШК Мария Ситковская обсудила новые ориентиры, тренды и векторы развития образования в сфере кино, а также современные подходы к организации учебного процесса.

Московская школа кино – это учреждение, которое с 2012 года подготавливает специалистов в мире киноиндустрии по уникальным образовательным системам. Эти программы были сформированы на основе мирового опыта, благодаря чему выпускники получают высокие знания профессионального уровня. Они соответствуют международным стандартам в индустрии кино.

Чтобы давать учащимся качественное образование, преподаватели используют в своих программах международные практики и актуальный опыт российского киноискусства. Студентов обучают практики в мире кино, а сами учащиеся уже с первых дней посещения школы вступают в профессиональное сообщество и на практике учатся создавать киношедевры.

Школа имеет собственную мощную ресурсную базу. Так, она обладает собственным съемочным павильоном, кинозалом для просмотров отснятого материала и всем необходимым оборудованием для съемок. Процесс обучения построен по принципу группового участия в проектах, с применением международного опыта и с практическими занятиями. Это дает возможность студентам учиться работать и взаимодействовать в команде.

Выпускниками школы являются настоящие профессионалы, которые имеют высокий уровень знаний для создания качественного кино.