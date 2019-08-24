Burberry Weekend for Woman – аромат беззаботного веселья и женского очарования

Есть парфюмы, считающиеся истинной классикой, причем, независимо от того, нравятся ли они и подходят ли к образу. И в перечень таковых нельзя не включить аромат Burberry Weekend http://www.butik-parfum.ru/product_33.html, считающийся ароматом истинных леди, отличающихся красотой, уверенностью в себе и целеустремленностью.

Из истории создания аромата

Прежде чем говорить об истории самого аромата, стоит сказать, что вышел он под эгидой бренда «Барберри», знаменитого во всём мире Дома моды. Его специализация - пошив одежды и обуви класса люкс, изготовление элитных аксессуаров и украшений, а также разработка селективной парфюмерной воды. Появившись в 1865 году, он за считанные десятилетия завоевал любовь миллионов людей, став негласным символом стиля и высочайшего качества.

Но поначалу это был маленький мануфактурный магазинчик, в котором Thomas Burberry продавал ткани для среднего класса. В 1880 году он изобрёл дышащую ткань с непромокаемыми свойствами - габардин. Она молниеносно стала пользоваться бешеной популярностью, и автор решил её запатентовать. Долгое время продукция бренда была известна лишь в армейских кругах, для которых он шил одежду. Однако после Первой мировой войны его наряды появились в кинофильмах «Завтрак у Тиффани» и «Касабланка», открыв новую страницу популярности бренда.

И одним из ярчайших его произведений, безусловно, стал аромат Burberry Weekend.

На прилавках в парфюмерных магазинов эта парфюмерная вода появилась в 1997 году, а создана она была парфюмером Натали Лорсон. Эта талантливая женщина как следует проанализировала существующий парфюмерный рынок, дабы понять, какой именно композиции недостает лондонским модницам. И ответ нашелся достаточно быстро: все женщины мечтали развитие серость и скуку, свойственные будням туманного Альбиона.

Своё название парфюм получил в честь окончания недели, позволяющего расслабиться после трудовых буден, побыть наедине с родными и вдоволь повеселиться с друзьями. И доля успеха аромата была заслуженно именно его грамотно подобранным наименованием. Содержимое флакона вполне отвечает названию и уникально по своему парфюмерного букету: в композиции соединились мотивы солнечной погоды и замечательного настроения. Неудивительно, что носить ее стоит в конце лета и ранней осенью, когда, обволакивая свою обладательницу, они позволят ей позабыть о хмурящемся небе, дожде и надвигающихся холодах.

Что же до возраста потенциальной обладательницы, то он колеблется от 20 до 45 лет. Нанеся пару капелек «Уикенд» от «Барберри», женщина будет чувствовать себя необычайно уютно и потрясающе привлекательной, что подтвердят многочисленные комплименты от мужчин её окружения.

Какие ноты составили палитру парфюма от «Барберри»?

Раскрытие аромата стартует снот красного цикламена, голубого гиацинта, резеды, шалфея и мандаринового сока. В сердце солирует нектарин и шиповник в окружении персиковых цветов и ирисов. База вполне традиционная и женственно-соблазнительная. Она составлена на основе сандала и кедра в мускусном обрамлении. Как раз базовые ноты и позволяют сформировать достаточно насыщенный и длинный шлейф, звучащий романтично, а порой и сладострастно, позволяя женщине стать прекрасной в глазах окружающих.

В целом звучание аромата можно описать как оптимистичное и искрящееся жизненными красками, дарящее позитивные эмоции и вносящее нотку беззаботности в любой день. При нанесении духов у многих рождаются ассоциации с детством, запахом волос своих счастливых родителей, влюблённостью или путешествиями в дальние страны. В любом случае, его ношение поможет вам избавиться от давящих на плечи забот, расслабиться и дать установку на встречу со скорой удачей.