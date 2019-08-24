24
августа 2019
суббота
 
Главная  /  Бизнес  /  Burberry Weekend for Woman – аромат беззаботного веселья и женского очарования

Burberry Weekend for Woman – аромат беззаботного веселья и женского очарования

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Августа 2019, 10:37

Есть парфюмы, считающиеся истинной классикой, причем, независимо от того, нравятся ли они и подходят ли к образу. И в перечень таковых нельзя не включить аромат Burberry Weekend http://www.butik-parfum.ru/product_33.html, считающийся ароматом истинных леди, отличающихся красотой, уверенностью в себе и целеустремленностью.

Из истории создания аромата

Прежде чем говорить об истории самого аромата, стоит сказать, что вышел он под эгидой бренда «Барберри», знаменитого во всём мире Дома моды. Его специализация - пошив одежды и обуви класса люкс, изготовление элитных аксессуаров и украшений, а также разработка селективной парфюмерной воды. Появившись в 1865 году, он за считанные десятилетия завоевал любовь миллионов людей, став негласным символом стиля и высочайшего качества.

Но поначалу это был маленький мануфактурный магазинчик, в котором Thomas Burberry продавал ткани для среднего класса. В 1880 году он изобрёл дышащую ткань с непромокаемыми свойствами - габардин. Она молниеносно стала пользоваться бешеной популярностью, и автор решил её запатентовать. Долгое время продукция бренда была известна лишь в армейских кругах, для которых он шил одежду. Однако после Первой мировой войны его наряды появились в кинофильмах «Завтрак у Тиффани» и «Касабланка», открыв новую страницу популярности бренда.

И одним из ярчайших его произведений, безусловно, стал аромат Burberry Weekend.

На прилавках в парфюмерных магазинов эта парфюмерная вода появилась в 1997 году, а создана она была парфюмером Натали Лорсон. Эта талантливая женщина как следует проанализировала существующий парфюмерный рынок, дабы понять, какой именно композиции недостает лондонским модницам. И ответ нашелся достаточно быстро: все женщины мечтали развитие серость и скуку, свойственные будням туманного Альбиона.

Своё название парфюм получил в честь окончания недели, позволяющего расслабиться после трудовых буден, побыть наедине с родными и вдоволь повеселиться с друзьями. И доля успеха аромата была заслуженно именно его грамотно подобранным наименованием. Содержимое флакона вполне отвечает названию и уникально по своему парфюмерного букету: в композиции соединились мотивы солнечной погоды и замечательного настроения. Неудивительно, что носить ее стоит в конце лета и ранней осенью, когда, обволакивая свою обладательницу, они позволят ей позабыть о хмурящемся небе, дожде и надвигающихся холодах.

Что же до возраста потенциальной обладательницы, то он колеблется от 20 до 45 лет. Нанеся пару капелек «Уикенд» от «Барберри», женщина будет чувствовать себя необычайно уютно и потрясающе привлекательной, что подтвердят многочисленные комплименты от мужчин её окружения.

Какие ноты составили палитру парфюма от «Барберри»?

Раскрытие аромата стартует снот красного цикламена, голубого гиацинта, резеды, шалфея и мандаринового сока. В сердце солирует нектарин и шиповник в окружении персиковых цветов и ирисов. База вполне традиционная и женственно-соблазнительная. Она составлена на основе сандала и кедра в мускусном обрамлении. Как раз базовые ноты и позволяют сформировать достаточно насыщенный и длинный шлейф, звучащий романтично, а порой и сладострастно, позволяя женщине стать прекрасной в глазах окружающих.

В целом звучание аромата можно описать как оптимистичное и искрящееся жизненными красками, дарящее позитивные эмоции и вносящее нотку беззаботности в любой день. При нанесении духов у многих рождаются ассоциации с детством, запахом волос своих счастливых родителей, влюблённостью или путешествиями в дальние страны. В любом случае, его ношение поможет вам избавиться от давящих на плечи забот, расслабиться и дать установку на встречу со скорой удачей.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +21 +23
вечером +17 +19 ночью +12 +14
Котировки
USD ЦБ РФ 65,6046 -0.0150
EUR ЦБ РФ 72,6243 -0.2069

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.