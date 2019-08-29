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Как узнать состояние долгов услуг ЖКХ по адресу и лицевому счету
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Бизнес — 29 Августа 2019, 07:09
Вопрос о быстрой оплате задолженностей по услугам ЖКХ стал еще более актуальным для граждан после того, как ужесточились меры наказания по отношению к тем, кто просрочивает платежи. Поэтому каждому из нас важно знать, как оплачивать коммунальные услуги и какие сроки даются на это. Если же у человека образовывается задолженность по коммуналке, то это грозит такими неприятными последствиями, как:
Как сказано в статье 153 Жилищного Кодекса, оплата коммунальных услуг – это прямая обязанность каждого гражданина страны, и она должна производиться в полном объеме и в установленные государством сроки. Если по каким-либо причинам вы не можете вовремя заплатить за использование коммунальных услуг и у вас появились долги, то следует как можно скорее погасить их или договориться с управляющей компанией о переносе сроков выплаты.
Как узнать о задолженности ЖКХ?
Рассмотрим наиболее доступные способы, как можно узнать о своих задолженностях по услугам ЖКХ.
Удобнее скачать мобильное приложение на телефон и производить все операции в Личном кабинете с него.
Как не забыть о необходимости уплаты коммунальных услуг?
Для этого используйте современные технологии, а именно услугу напоминания посредством электронной почты или же мобильной связи. Просто активируйте push-уведомления на сайте коммунальной службы и заблаговременно на ваше устройство или на почту будет приходить сообщение о том, что пора погасить задолженность или же просто оплатить услуги за текущий месяц.
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