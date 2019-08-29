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Как узнать состояние долгов услуг ЖКХ по адресу и лицевому счету

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Бизнес — 29 Августа 2019, 07:09

Вопрос о быстрой оплате задолженностей по услугам ЖКХ стал еще более актуальным для граждан после того, как ужесточились меры наказания по отношению к тем, кто просрочивает платежи. Поэтому каждому из нас важно знать, как оплачивать коммунальные услуги и какие сроки даются на это. Если же у человека образовывается задолженность по коммуналке, то это грозит такими неприятными последствиями, как:

  1. Нельзя получить государственные субсидии на оплату ЖКУ;
  2. Ограничение или полный отказ в предоставлении коммунальных услуг;
  3. Начисление пенни на размер задолженности;
  4. Разбирательство через судебные органы;
  5. Выселение из квартиры.

Как сказано в статье 153 Жилищного Кодекса, оплата коммунальных услуг – это прямая обязанность каждого гражданина страны, и она должна производиться в полном объеме и в установленные государством сроки. Если по каким-либо причинам вы не можете вовремя заплатить за использование коммунальных услуг и у вас появились долги, то следует как можно скорее погасить их или договориться с управляющей компанией о переносе сроков выплаты.


Как узнать о задолженности ЖКХ?

Рассмотрим наиболее доступные способы, как можно узнать о своих задолженностях по услугам ЖКХ.

  1. Первым делом можно обратиться в ТСЖ или управляющую компанию напрямую. Этот способ считается наилучшим, так как вы сможете получить на руки квитанцию, по которой необходимо произвести оплат долга, а также узнаете о существующих пенни и получите возможность задать дополнительные вопросы компетентным сотрудникам. Однако на практике не у всех есть время обратиться в управляющую компанию напрямую, а график работы ТСЖ неудобен для обращения граждан, которые работают до 18:00-19:00 каждый день. В крайнем случае, можно связаться с представителями этих организаций по телефону.
  2. Зайти в личный кабинет ТСЖ или УК. Каждый собственник этих организаций обладает Личным кабинетом на их официальном сайте. В нем можно сделать следующее:
  • получить своевременно уведомление о необходимости платы услуг ЖКХ;
  • передать сотрудникам УК или ТСЖ показания счетчиков;
  • оплатить коммунальные услуги в режиме онлайн;
  • оставить заявку в аварийную службу и отслеживать ее статус;
  • принимать участие в открытых голосованиях, создаваемых ТСЖ и др.

Удобнее скачать мобильное приложение на телефон и производить все операции в Личном кабинете с него.

  1. Если вы зарегистрированы на Портале государственных услуг, то на официальном сайте можно посмотреть имеющиеся задолженности по услугам ЖКХ. Также сразу можно и оплатить долги через мобильный телефон, электронный кошелек или банковский счет. Скачать квитанцию для оплаты можно в отделениях банка или почты.
  2. Многие банковские учреждения связаны с ЖКХ и дают возможность гражданам осуществлять платежи за коммунальные услуги через их сайты. Найдите банк, который предоставляет своим клиентам такую возможность, и оплатите долги через Личный кабинет. Однако стоит учесть, что на сайте банка не указываются пенни, поэтому об их наличии лучше узнать на сайте УК или у сотрудников ЖКХ.
  3. Терминал – хорошая замена банковскому сайту. Для оплаты услуг через него вам потребуется иметь реквизиты, которые указываются в квитанции. Первым делом выберите в меню терминала тип услуги, далее укажите лицевой счет и месяц, за который производится оплата.


Как не забыть о необходимости уплаты коммунальных услуг?

Для этого используйте современные технологии, а именно услугу напоминания посредством электронной почты или же мобильной связи. Просто активируйте push-уведомления на сайте коммунальной службы и заблаговременно на ваше устройство или на почту будет приходить сообщение о том, что пора погасить задолженность или же просто оплатить услуги за текущий месяц.



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