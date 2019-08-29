ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ

В 2014 году против Российской Федерации были объявлены санкции. Кроме всего прочего, это означало запрет на ввоз в нашу страну высокотехнологичных материалов и изделий. Россия поначалу вздрогнула (потому что своего высокотехнологичного у нас не так уж много, а точнее почти нет), а потом смело сказала: обойдёмся и без вас. И с тех пор волшебным словом «импортозамещение» приукрашивают всё, что только возможно, от реальных научных разработок до выращивания огурцов на собственных грядках. Вроде бы это не так уж и плохо, толчок к развитию, подъём патриотического духа и всё такое. Однако на развитие этой отрасли стали выделяться солидные государственные деньги. А там, где пахнет бюджетом, всегда собираются умельцы осваивать и распиливать. Нашлись такие и во Владимирской области, не хуже других.





Почва для них была уже хорошо удобрена. Началась она с крепкой дружбы. ВРИО губернатора Владимирской области Светлана ОРЛОВА неожиданно сблизилась с руководством ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар». Дружба эта была приятной для обеих сторон. Березкины (Александр, гендиректор завода и Дмитрий, исполнительный директор) выполняли её частные поручения заказы, предоставляли внебюджетные фонды предприятия. Взамен же получили полную лояльность и поддержку во всех начинаниях. А планы были грандиозные!

Идею дальнейшего развития предприятия принёс некто Эдуард Сошников, в данный момент занимающий должность директора дочерней компании «Гусар Инжиниринг». Предложенная им схема проста. Нужно стать ведущим предприятием в области импортозамещения! Получать на это дело субсидии из бюджетов разных уровней, а с помощью высшего руководства области обеспечить себя покупателями. Где же брать продукцию собственного производства, если такой на самом деле нет? Да разве это проблема! Покупаем у настоящих производителей, берём б/у, находим самое дешёвое. Ставим маркировку нашего завода и готово!





Дело пошло на лад. Владимирские СМИ не уставали писать о том, как «Гусар» ломает стереотипы, изготавливает ценные для России товары, о том как лично губернатор Владимирской области поддерживает предприятие. Собираются различные форумы и совещания, на которых присутствуют самые высокопоставленные лица. В частности, высшее руководство госкорпорации «Газпром», стать поставщиком которой мечтают без исключения все причастные. Но – спасибо Светлане Орловой! Именно она «заводит» заказы именно в «Гусар», обеспечивая предприятие «вкуссными» контрактами. Впрочем, не «Газпромом единым». Работает «Гусар» интенсивно, развивается стремительно, что неудивительно, при таких заказчиках, как «Транснефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и т.д.

Естественно, для такой бурной деятельности никаких субсидий не хватит и предприятие берёт кредиты. Именно для этой цели в 2017 году и создаётся «Гусар Инжиниринг», дочернее предприятие, через которое проходят финансовые потоки. Деньги нужны не только самому предприятию, но и его руководству, ведь красиво жить не запретишь. Оформляются фиктивные займы у физических лиц, на якобы погашение которых и идут кредитные средства.





Банковские кредиты от Юникредит банка, Металинвестбабка, Уралсиб банка разрываются на собственные нужны Березкиными и Сошниковым. Имея фиктивные договора о займах у физических лиц, кредитные средства уходили на погашение этих самых займов. Заимодавцы – Березкины и аффилированные им лица, заемщик – ГУСАР и дочерние организации. По факту, картина выглядит следующим образом: «ООО Гусар» покупает за рубежом металлопрокат, запорную арматуру и отдельные ее части, в том числе бывшую в употреблении и демонтированную с других объектов! На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что данную номенклатуру Гусар приобретают минимум в 7 странах, среди которых Индия, Китай и Малайзия. Данный товар перепродается, либо монтируется на объектах компаний, занимающихся прокладкой и эксплуатацией трубопроводов, бурением скважин, морским бурением. А более конкретно «Транснефть», «Газпром», «Росснефть», «Сургутнефтегаз» и пр. Кроме того, в апреле 2018 года Владимирской таможней была проведена камеральная таможенная проверка компании «ГУСАР». Поводом послужило изображение логотипа «ГУСАР» на крышках шиберных задвижек, изготовленных в Италии компанией «ACCIAIERIA FONDERIA». Проверку инициировал первый заместитель начальника Владимирской таможни С.С. Лапин. Вопрос с проверкой руководство «ГУСАРА» решило в свою пользу. Все документы по данному вопросу исчезли. «ГУСАР» под видом собственной продукции продает и монтирует запорную арматуру и металлопрокат низкого качества, приобретенный за рубежом. На сегодняшний день мы располагаем фактическими данными о 56 подобных поставках из разных стран мира. Трижды за два года грузы «ГУСАРА» задерживали по причине проблем с сертификацией и дважды с отсутствием возможности сертификации. Посредником сделки периодически выступает компания из Великобритании под названием «GUSAR UK» (основана в 2016 году, до недавнего времени директором был г-н Алан Пиччи, в настоящий момент г-н А. Березкин). По сути компания покупает товар сама у себя, однако отправной точкой в маршруте является Шанхай, Мумбаи и пр. Ответственные лица в компаниях покупателях продукции Гусара не могут не знать, что именно они покупают, отсюда вывод что Гусар посадил их на откаты. Одним из таких «персонажей» является некто Евгенй Смирнов, работник Транснефти, а точнее московского офиса компании, который лично находится в очень близких отношениях с гр. Сошниковым, не однократно принимал «подарки» от Сошникова, лобируя интересы ГУСАРА в Транснефти.





Итак, с помощью довольно простой схемы руководство завода "Гусар" попало в настоящую сказку. Деньги текут рекой, потратить в день 1 миллион рублей где ни будь в Московском ЦУМЕ или Пассаже – не проблема, коллеги по индустрии, которые в реальности занимаются импортозамещением остались далеко позади. А что там с деталями? Да кому это интересно! Заказчики не жалуются, ведь работать с откровенной халтурой или некачественным старьём приходится не топ-менеджерам, а простым рабочим. Да и кто считает государственные деньги? А в это время реально работающие предприятия страдают от недобросовестной конкуренции, не получая господдержки и выгодных контрактов, не имея возможности развиваться и создавать новые рабочие места. Люди ищут работу и вынуждены существовать на грани нищеты. Да только разве это волнует бравых "гусаров"...







Версия для печати



Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость