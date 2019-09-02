Постинсультная реабилитация

Инсультом называется быстроразвивающееся очаговое или же глобальное нарушение мозговых функций. По причине таких нарушений страдает мозговое кровообращение, а в результате погибают клетки, вызывающие летальный исход. Поэтому своевременная мед. помощь во время инсульта имеет решающее значение. Благодаря ей сокращается число погибших нейронов, а также степень тяжести происходящих необратимых изменений. Вместе со своевременным лечением, медики должны позаботиться и о дальнейшей постинсультной реабилитации. Существует несколько видов острого нарушения мозгового кровоообращения, сокращенно ОНМК.

Прежде всего необходимо отметить ишемический инсульт, вызванный прекращением или же уменьшением кровотока в конкретной части головного мозга. В это время происходит безвозвратная гибель мозговых тканей. Вызван подобный процесс стойким нарушением метаболизма. Геморрагическим называется инсульт, вызванный разрывом сосуда. Такое происходит при субарахноидальном или же внутримозговом кровоизлиянии. Прекращение кровотока к определенной зоне мозговых тканей вызывает острый голод питательных веществ и кислорода. В результате погибают клетки.

Наибольшему риску развития инсульта подвержены люди, страдающие различными заболеваниями или же деформациями сосудов, а также гипертоники. По причине острого нарушения кровотока мозговых клеток происходит их инвалидизация. Только десятой части пациентов удается восстановиться полностью. Среди остальных отмечаются разные чувствительные, речевые или же двигательные нарушения. Следовательно, кроме оперативного вмешательства важным является правильное планирование программы восстановления. Центр Благополучие специализируется именно на реабилитации постинсультного состояния. Терапия подбирается с учетом показаний пациентов, перенесших инсульт. При этом учитываются все особенности конкретных больных.

Следует отметить вполне доступные для большинства населения

, действующие в центре Благополучие. Важнейшим принципом работы специалистов центра является своевременное начало реабилитационных процедур. Благодаря своевременной помощи негативные последствия инсульта значительно сокращаются. Использование комплексного подхода и коррекция программы при необходимости, позволяет медикам центра достигать прекрасной результативности в деле постинсультной реабилитации.