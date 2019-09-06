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Предотвращение обратной тяги

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Бизнес — 6 Сентября 2019, 22:14

Любая, даже самая совершенная, вентиляционная система не исключает возможности возникновения такого неприятного явления, как обратная тяга. С этим явлением сталкивался любой человек, запахи соседской кухни или туалета в своей квартире не доставляют удовольствия, а утечка газа может стать причиной трагедии. В промышленных условиях нарушение воздухообмена оказывает отрицательное влияние на здоровье персонала, а в некоторых случаях способно повлиять на технологические процессы. Все эти проблемы решаются установкой обратного вентиляционного клапана https://www.vings-mpr.ru/catalog/klapany-obratnye/.

Принцип работы и виды клапанов

Обратный клапан представляет собой устройство, обеспечивающее движение газового потока по вентканалу только в одном направлении. В зависимости от конструкции, один или несколько запорных элементов под напором воздуха, движущегося в заданном направлении, занимают положение параллельное оси воздуховода. Если по какой-либо причине поток устремляется обратно, элементы занимают положение перпендикулярное оси канала, полностью перекрывая сечение трубы.

Производят несколько разновидностей подобных устройств, они отличаются по ряду параметров:

  • форма корпуса – круглая, квадратная или прямоугольная;
  • материал – пластик, металл или комбинированная конструкция;
  • количество и форма рабочих элементов;
  • эксплуатационные характеристики и назначение;
  • способ монтажа.

Форма и размер корпуса подбирается в соответствии с сечением воздуховода, как правило, для обустройства бытовой вентиляции используются каналы небольшого сечения со стороной или диаметром 100–150 мм, промышленные системы могут иметь диаметр до 1250 мм. Основным материалом для промышленных устройств служит оцинкованная листовая сталь, в ряде случаев, когда в транспортируемой смеси присутствуют агрессивные составляющие, используются различные нержавеющие сплавы.

Наиболее распространена конструкция с одним рабочим элементом – лопатка или лопасть закреплена на оси и удерживается в закрытом состоянии посредством противовеса, открывается канал при определенном значении напора воздуха, обычно 4–6 м/сек. В других конструкциях используются две подпружиненные лопатки, это так называемая «бабочка». На входе в приточную часть вентиляции устанавливают устройства лепесткового типа с несколькими лопатками, перекрывающими друг друга, такие системы эффективно защищают воздуховоды от атмосферных осадков и холодного воздуха в то время, когда вентилятор не работает.

Места установки и монтаж

Обратный вентиляционный клапан в разветвленных промышленных системах устанавливается после каждой точки забора перед вводом в общую магистраль, при совмещении принудительной и естественной вентиляции, обратный клапан защищает последнюю при включении вентиляторов. Лепестковые устройства устанавливаются на выходе вытяжной системы и на входе приточной.

Монтируются клапаны посредством фланцевого, бандажного или ниппельного соединения. Выбор типа соединения зависит от нескольких факторов – формы и размера сечения, возможностей применения и требований к качеству стыка. Например, самое дорогостоящее и надежное бандажное соединение используется в воздуховодах химических предприятий.



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