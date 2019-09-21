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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Сентября 2019, 10:39
Вне зависимости от своего возраста каждый человек должен следить за качеством сна. Благодаря брендовым матрасам, которые представлены на реализацию в онлайн-магазине O`matras.ru, достижение данной цели довольно легко. Здесь представлены изделия ведущих отечественных, американских и европейских производителей. Статус официального дилера этих брендов позволяет онлайн-магазину поставлять на российский рынок их продукцию по наиболее доступной стоимости. Каждая товарная позиция сопровождается сертификационной документацией ЕАС. Кроме этого на матрасы распространяется фирменная гарантия.
Высококвалифицированные специалисты онлайн-магазина прекрасно разбираются в специфике матрасов для семейных пар, младенцев или же людей с весом в 120 кг. Здесь же можно заказать различные товары для спален, в том числе одеяла, наматрасники, основания или же кровати по заводской стоимости. Продавец регулярно объявляет о больших скидках, которые достигаются благодаря тесному сотрудничеству с производителями. В рамках разных акций скидки достигают 70 процентов. Также покупатели получают за заказы дополнительные подарки. Чтобы быть в курсе подобных событий, лучше всего подписаться официально на рассылку онлайн-магазина.
Любой заказчик O'Matras может рассчитывать на оперативную доставку. Более 90 процентов заказов, совершенных до полудня покупатели получают в тот же день. Это касается жителей столицы и Питера. В регионы отгрузка осуществляется через разные транспортные компании, которую выбирает сам покупатель. В каталожном списке О' матрас представлено тысячи товарных позиций. Это может вызвать растерянность среди потребителей. Поэтому лучше поместить в виртуальную корзину несколько подходящих вариантов, а в выборе наиболее подходящего матраса помогут высококвалифицированные специалисты онлайн-магазина.
О'матрас сегодня считается одним из крупнейших онлайн-магазинов. Поэтому клиентура здесь может воспользоваться минимальными ценами. В специальной категории веб-ресурса компании - Акции, собраны наиболее горячие предложения. Благодаря им можно сэкономить огромные средства. Качество каждой товарной позиции здесь гарантирована. Подтверждается данный факт соответствующей документацией. Онлайн-магазин строго следует действующим нормам законодательства. Популярность О'матрас подтверждают наиболее высокие оценки, выставленные на Яндекс.Маркете. Количество довольных пользователей здесь составляет 92 процента. А более 98 процентов покупателей собирается обратиться в О'матрас повторно. Премиум матрасы онлайн-магазина выполнены с использованием слоя ортопедических наполнителей, а также блоков независимых пружин, имеющих повышенную плотность. Среди брендов, продукция которых представлена в О'матрас необходимо выделить Magniflex, Serta и Dorelan.
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