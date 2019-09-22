Итальянская недвижимость

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Бизнес — 22 Сентября 2019, 10:43

Спрос на итальянскую недвижимость постоянно растет. Особенную заинтересованность к этой великолепной стране проявляют россияне. Необходимо отметить максимальное разнообразие итальянской недвижимости. Заинтересованные покупатели найдут бюджетные домики, расположенные в сельских местностях, стоимость которых начинается с 50 тыс. евро. Более состоятельным лицам предлагаются пентхаусы и виллы, прямо у побережья. Обходятся они в десятки млн евро. Страна славится своими горнолыжными и морскими курортами, историческими и развитыми современными городами, а также живописными озерами. Везде можно приобрести жилье по приемлемым для конкретного покупателя ценам. Стоимость квадрата в среднем здесь составляет 2 тыс. евро. 

Однако есть в Италии города, где квадрат жилья оценивается в 7-8 тыс. Это касается Рима, Милана или же Венеции. Однако наиболее излюбленным среди иностранных инвесторов городом по праву считается столица. Не менее популярной считается Тоскана с безбрежным морем зеленых полей и холмов. Стоимость недвижимости в данном регионе начинается с двухсот тыс. и достигает тридцати млн евро. Больше всего Тосканой интересуются мировые и местные знаменитости. Только здесь они могут спокойно отдохнуть, наслаждаясь неповторимой красотой природы. 

Итальянские острова - еще один популярный тренд среди иностранцев. Славятся они великолепными пейзажами. Например, сицилийская недвижимость обойдется всего триста тыс. евро. А вот вилла на Сардинии уже стоит от пятисот до шестисот тыс. Диапазон цен на квадрат итальянской недвижимости варьируется в районе 1000-15000 евро. На оформление необходимой документации потребуется три месяца. Заемщикам-нерезидентам страна предъявляет строгие требования. Средним налогом на приобретение недвижимости считается десять процентов. А на расходы по содержанию особняка или же квартиры ежегодно здесь обходится от одного до трех процентов от общей стоимости недвижимости. Заявление на предоставление ВНЖ рассматривается в Италии до трех мес. 

С помощью Транио https://tranio.ru/italy/ любой желающий сумеет легко подобрать подходящую недвижимость. Здесь только по Италии представлено около 3 тыс. объявлений. Tranio является международным брокером недвижимости. Высококвалифицированные специалисты компании с учетом запроса заказчика подберут наиболее подходящий объект недвижимости. Кроме этого брокер заботится о выборе поставщиков услуг, которые необходимы для безопасного и выгодного инвестирования в зарубежных странах, в том числе и в Италии. 

Профессиональная команда Транио помогает потенциальным покупателям итальянской недвижимости поиск подходящего объекта, консультационные услуги по разработке стратегии инвестирования, аудит юридической чистоты сделок и объектов, получение доступа к банковскому финансированию, выстраивание налоговой схемы и структуры, постпродажное управление и обслуживание. Кроме этого у брокера можно заказать получение ВНЖ как на территории Евросоюза, также и в Штатах. Tranio не занимается посредничеством при сделках. Компания связывает с собственными зарубежными партнерами - лучшими застройщиками и агентствами недвижимости любого желающего. Никаких дополнительных наценок в Транио нет. В случае приобретения недвижимости через этого брокера, стоимость объекта будет такой же, как у зарубежного партнера.

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