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Статусный комфорт: выбираем офисное кресло для мужчины-руководителя
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 1 Октября 2019, 06:41
Найти ортопедические офисные кресла в Москве не проблема. Выбрать действительно статусное — тоже. Да и отыскать вариант из качественных долговечных материалов не составит большого труда. А вот встретить «трон», который соответствует всем этим и еще целому ряду требований, — та еще задача. Которую, впрочем, уже давно решила итальянская компания КУЛИК СИСТЕМ.
Деньги — ничто, имидж — все
В человеке все должно быть прекрасно, а в человеке, наделенном деньгами и властью, — еще и статусно. Имиджевые вещи — не прихоть, а обязанность. Поэтому покупка дорогих часов, наряда от-кутюр или роскошного кресла — не трата, а инвестиция. Которая может обернуться не только репутационными, но и вполне реальными дивидендами.
Поэтому требования таковы:
3 правила комфорта
Но что толку от внушительного «трона», если сидеть на нем неудобно? Поэтому он должен обязательно предложить вам:
Заказать готовое кресло или создать собственный вариант в онлайн-конструкторе можете на сайте производителя. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Мытищах, Химках и Реутове открыты двери фирменных магазинов. Но вне зависимости от способа покупки вы получите стандартную гарантию сроком 1 год. А за доплату — расширенную на 2 или даже 3.
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