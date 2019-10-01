Статусный комфорт: выбираем офисное кресло для мужчины-руководителя

Найти ортопедические офисные кресла в Москве не проблема. Выбрать действительно статусное — тоже. Да и отыскать вариант из качественных долговечных материалов не составит большого труда. А вот встретить «трон», который соответствует всем этим и еще целому ряду требований, — та еще задача. Которую, впрочем, уже давно решила итальянская компания КУЛИК СИСТЕМ.

Деньги — ничто, имидж — все

В человеке все должно быть прекрасно, а в человеке, наделенном деньгами и властью, — еще и статусно. Имиджевые вещи — не прихоть, а обязанность. Поэтому покупка дорогих часов, наряда от-кутюр или роскошного кресла — не трата, а инвестиция. Которая может обернуться не только репутационными, но и вполне реальными дивидендами.

Поэтому требования таковы:

Обивка — только кожаная. Иной роскошная мягкая мебель не бывает. Нужно лишь выбрать между натуральной кожей крупного рогатого скота и экзотической фауны. Хотя сегодня существует и первый вариант, имитирующий второй.

Цвет — классический. Необязательно останавливаться на черном или коричневом. Мужское кресло может быть и белым, и бежевым. Или, например, темно-зеленым. А вот яркие игривые оттенки под запретом.

Форма — массивная. Например, как у KULIK SYSTEM BUSINESS. В случае с мебелью это один из ключевых аспектов солидности. Да и мало какой представитель сильного пола захочет ютиться на стуле, едва переросшем детские модели.





3 правила комфорта

Но что толку от внушительного «трона», если сидеть на нем неудобно? Поэтому он должен обязательно предложить вам:

Ортопедические формы. А именно изгибы спинки, повторяющие линию позвоночника, а также углубления в сидении, поддерживающие и фиксирующие таз и копчик.

Обилие регулировок. Угол наклона подголовника и спинки, жесткость качания и высота посадки — нужно настроить десятки параметров, чтобы было действительно удобно.

Правильный наполнитель. Удачно балансирующий на грани мягкости и упругости. А главное, сохраняющий свои качества на протяжении многих лет. Речь о цельнолитом ячеистом эластомере.

Заказать готовое кресло или создать собственный вариант в онлайн-конструкторе можете на сайте производителя. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Мытищах, Химках и Реутове открыты двери фирменных магазинов. Но вне зависимости от способа покупки вы получите стандартную гарантию сроком 1 год. А за доплату — расширенную на 2 или даже 3.