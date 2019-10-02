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Дизайн ногтей – какие материалы нужны

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Бизнес — 2 Октября 2019, 07:15

Современный маникюр, на сегодняшний день, можно прировнять к шедевру современного искусства, поскольку чтобы его сделать, применяют разные элементы дизайна, украшения, творчество, фантазию. Благодаря им, на ногтях создаются невероятные эффекты, красивые и выразительные элементы. На сегодняшний день, ассортимент и выбор материалов для дизайна ногтей большой, разнообразный, поэтому мастера смело могут создавать настоящие ногтевые шедевры. На страницах нашего сайта http://opt.chinatoday.ru/catalogue/61/dizayn_nogtey также представлен большой выбор различных материалов для дизайна ногтей.

Какие материалы для дизайна ногтей бывают?

Материалы для дизайна ногтей бывают самыми разными, они подходят для различных вариантов украшения, выполняют разные задачи, поэтому для достижения той или иной цели применяют разные приспособления:
Материалы исходя из способа нанесения:
  • литье;
  • водные;
  • термические;
  • с клейкой основой.
Материалы исходя из их внешнего вида:
  1. матовые;
  2. глянцевые;
  3. текстурные.
Обратим внимание на некоторые материалы для дизайна ногтей оптом, которые можно приобрести на нашем сайте и которые пользуются особой популярностью.
  • пигменты для ногтей – они необходимы для того, чтобы смешивать разные оттенки, создавать особые тона, придавать эффект сияния, покрывая или украшая ноготь и создавая красивый дизайн ногтей.
  • стразы – их укладывают на непросохший слой лака, создавая рисунок или узор;
  • слюда для ногтей – данный элемент дизайна содержат к колбах, они могут быть разной формы, величины, цвета. Речь идет о фигурках, стружке, рваных кусках фольги. Слюду применяют, зачастую, декорируя гелевые ногти.
  • блестки – они отлично подходят для создания праздничного, яркого и пестрого маникюра.
На страницах нашего интернет-магазина вы сможете узнать о дизайне ногтей, купить материалы оптом, чтобы создавать красивые комбинации, узоры и рисунки. Почему стоит работать с нашим ресурсом и заказывать у нас?
  1. мы – стабильно работающая и развивающаяся компания на протяжении более 2 лет, за это время нам удалось познать особенности и нюансы работы в данной сфере, поэтому сейчас мы предоставляем услуги на высшем уровне, предлагаем только лучшие и проверенные временем материалы;
  2. минимальный заказ по сайту составляет 15 000 рублей, однако если вы не выбрали товаров на данную сумму, на нашем розничном сайте можно заказывать от 1 позиции;
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