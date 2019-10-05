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Разновидности шкафов из массива сосны
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Бизнес — 5 Октября 2019, 18:02
Какими преимуществами обладает мебель из массива сосны?
Из недостатков данного материала можно выделить лишь ее мягкость, из-за чего она легко повреждается, остаются вмятины и сколы при обработке и эксплуатации. Сосна – смолистое дерево, из-за этого подтеки смолы могут появляться на готовой продукции. Структура натурального материала неоднородная, темнеет он также неравномерно, но этот фактор можно расценить и как преимущество – каждый предмет интерьера становится по-своему уникальным. Однако, можно смело утверждать, что это не столько недостатки, сколько особенности материала.
На станицах нашего сайта https://neonmebel.ru/shkafy/shkafy-dvuhstvorchatye/ представлены разные категории шкафов, на которые мы рекомендуем обратить внимание.
Виды шкафов из массива сосны
Массив дерева, из которого изготавливают надежные предметы мебели, бывает двух типов:
Из массива сосны изготавливают такие модели шкафов:
Исходя из вида дверей, а именно – по способу их открытия, шкафы бывают распашными и раздвижными. В классических изделиях распашные двери, со специальными крепежными петлями и ручками.
Раздвижная система – это шкафы-купе, включают нижнюю опорную направляющую, верхнюю поддерживающую направляющую. Дверь оснащена системой с роликом, который движется по этим направляющим. Шкафы-купе созданы по новейшим технологиям, обладают оптимальной материалоемкостью, благодаря применению качественной фурнитуры и массива дерева.
Организация «NEON Мебель» занимается производством и продажей мебели из карельской сосны. Ассортимент продукции, которую мы предлагаем к реализации – большой и разнообразный, среди различных моделей вы наверняка выберите подходящие вам – по внешнему виду, характеристикам и преимуществам.
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