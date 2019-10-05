Разновидности шкафов из массива сосны

Деревянная мебель – это выбор тех, кто стремится не просто создать красивую обстановку, но и выбирает экологичность, безопасность. Шкафы из сосны – это добротные изделия, которые сделают интерьер завершенным и эстетически превосходным. Такая мебель придаст любому жилью изысканности, сделает статным и статусным.

Какими преимуществами обладает мебель из массива сосны?

деревянные шкафы из массива сосны обладают светлым янтарным оттенком, с выраженной структурой волокон, что придает комнате свет и уют;

мебель из сосны, представленная на нашем сайте https://neonmebel.ru/shkafy/, практичная, надежная и долговечная, простая в эксплуатации;

представленная порода дерева обладает отличными защитными качествами от грибков и плесени, устойчива к разрушениям;

сосновая мебель – это кладезь фитонцида, она обеззараживает и очищает пространство от микробов.

Из недостатков данного материала можно выделить лишь ее мягкость, из-за чего она легко повреждается, остаются вмятины и сколы при обработке и эксплуатации. Сосна – смолистое дерево, из-за этого подтеки смолы могут появляться на готовой продукции. Структура натурального материала неоднородная, темнеет он также неравномерно, но этот фактор можно расценить и как преимущество – каждый предмет интерьера становится по-своему уникальным. Однако, можно смело утверждать, что это не столько недостатки, сколько особенности материала.

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Виды шкафов из массива сосны



Шкафы из сосны являются экологически чистым и долговечным предметом мебели, которому характерен привлекательный внешний вид и широкие стилистические разновидности.

Массив дерева, из которого изготавливают надежные предметы мебели, бывает двух типов:

цельный массив, который является сплошным древесным элементом, наиболее дорогим материалом;

клееный массив – его делают из кусков дерева, которые склеивают слоями. Изделия из такого материала являются менее ценными, чем из цельного материала.

Из массива сосны изготавливают такие модели шкафов:

книжный – для хранения книг;

шкаф-витрина – такой шкаф состоит и из открытых полок, и из закрытых полок, может быть одностворчатым и двустворчатым. Хороший вариант в прихожую или в зал;

угловая модель – это отличное решение для квартиры небольшой площади, он вместительный и компактный;

платяные шкафы для одежды – выполнены в стильных и классических решениях.

встроенные – небольшая спальня или гардеробная отлично будут дополнены данным видом мебели. Кроме того, создают красивые и практичные кухонные композиции.

Исходя из вида дверей, а именно – по способу их открытия, шкафы бывают распашными и раздвижными. В классических изделиях распашные двери, со специальными крепежными петлями и ручками.

Раздвижная система – это шкафы-купе, включают нижнюю опорную направляющую, верхнюю поддерживающую направляющую. Дверь оснащена системой с роликом, который движется по этим направляющим. Шкафы-купе созданы по новейшим технологиям, обладают оптимальной материалоемкостью, благодаря применению качественной фурнитуры и массива дерева.

Организация «NEON Мебель» занимается производством и продажей мебели из карельской сосны. Ассортимент продукции, которую мы предлагаем к реализации – большой и разнообразный, среди различных моделей вы наверняка выберите подходящие вам – по внешнему виду, характеристикам и преимуществам.